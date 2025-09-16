БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е...
Чете се за: 00:45 мин.
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Чете се за: 01:45 мин.
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Чете се за: 00:52 мин.
Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на...
Чете се за: 01:10 мин.

Сагата продължава: Барселона още не може да се завърне на "Камп Ноу"

Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Следващият двубой на каталунците в Ла Лига отново ще се играе на "Естади Йохан Кройф" с капацитет 6000 души.

Барселона
Снимка: БТА
Завръщането на Барселона на обновения "Ноу Камп" отново се отлага. От испанския шаммпион потвърдиха във вторник, че мачът на каталунците срещу Хетафе от Ла Лига на 21 септември, неделя, ще се играе на "Естади Йохан Кройф" с капацитет 6000 души, където домакинствата си приемат отборите на Барса Б и женския тим на "синьо-червените".

Припомняме, че "Блаугранас" се надяваха да открият обновения си стадион през ноември миналата година.

"Продължаваме да работим усилено, за да получим необходимите административни разрешителни за откриването на "Камп Ноу" в близко бъдеще. ФК Барселона благодари на своите членове и фенове за разбирането и подкрепата им в един толкова сложен и вълнуващ процес", написа клуба в изявление.

Миналата неделя Барса разгроми Валенсия с 6:0 на "Естади Йохан Кройф".

#"Камп Ноу" #ФК Барселона

