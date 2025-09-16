Сагата продължава: Барселона още не може да се завърне на "Камп Ноу"

Завръщането на Барселона на обновения "Ноу Камп" отново се отлага. От испанския шаммпион потвърдиха във вторник, че мачът на каталунците срещу Хетафе от Ла Лига на 21 септември, неделя, ще се играе на "Естади Йохан Кройф" с капацитет 6000 души, където домакинствата си приемат отборите на Барса Б и женския тим на "синьо-червените".

Припомняме, че "Блаугранас" се надяваха да открият обновения си стадион през ноември миналата година.

"Продължаваме да работим усилено, за да получим необходимите административни разрешителни за откриването на "Камп Ноу" в близко бъдеще. ФК Барселона благодари на своите членове и фенове за разбирането и подкрепата им в един толкова сложен и вълнуващ процес", написа клуба в изявление.

Миналата неделя Барса разгроми Валенсия с 6:0 на "Естади Йохан Кройф".