Салах държи картите за трансфера на Киеза

Ръководството на Ювентус не се е отказало от идеята да си върне Федерико Киеза и води напреднали разговори с Ливърпул, но бъдещето на италианското крило зависи и от това дали Мохамед Салах ще остане на „Анфийлд“, съобщава „Гадзета дело спорт“.

Според изданието „бианконерите“ продължават преговорите за завръщането на Киеза от Ливърпул. В Ювентус са убедени, че бившият им футболист е идеалното подсилване в атака за Лучано Спалети, тъй като познава отлично клуба и италианския футбол и няма да има нужда от време за адаптация.

Киеза напусна Ювентус и премина в Ливърпул преди едва 18 месеца, но не успя да се утвърди като титуляр на „Анфийлд“.

„Гадзета“ уточнява, че „червените“ са склонни да пуснат Киеза обратно в Торино единствено с постоянен трансфер, докато Ювентус настоява за наем с опция за откупуване.

Бъдещето на 28-годишния италианец е свързано и с това дали Мохамед Салах ще остане в Ливърпул до края на сезона, на фона на появилите се информации за разногласия между египтянина и мениджъра Арне Слот.

Самият Киеза би приел с готовност завръщане в Ювентус, тъй като клубът се е променил значително през последните месеци. Кристиано Джунтоли и Тиаго Мота, които в крайна сметка настояваха за напускането му през 2024 година, вече не са в клуба, а спортният директор Джорджо Киелини и старши треньорът Спалети са сред почитателите на крилото.