Само за 9 месеца: 76 сигнала за агресия над медици са подадени към МВР

За цялата 2024 година сигналите са 99 сигнала

експлоатация - насилие
Снимка: илюстративна
Слушай новината

75 сигнала за агресия над медици са подадени в МВР от началото на годината. За цялата 2024 година сигналите са 99.

Проучване на "Тренд" по поръчка на БЛС показва, че около 56% от лекарите са били жертва на вербална, а 7 на сто на физическа агресия. Данните бяха представени по време на форум на БЛС, част от кампанията "Пребори гнева".

Д-р Николай Брънзалов, председател на БЛС: "Необходимо е цялостно обществено разбиране, че агресията срещу лекар не е просто нападение над отделен човек. Това е удар срещу здравната система и срещу правото на всеки пациент да получи адекватна грижа, а когато едни лекар се чувства несигурен страда не само той, страда и семейството му, страда и цялото общество."

Силви Кирилов, министър на здравеопазването: "Насилието над медици, било то физическо, вербално или психологическо, не е решение на проблема. Агресията не само, че не лекува, а подкопава устоите на здравната система и засяга пряко отношението лекар пациент."

