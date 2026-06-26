Самолет се е разбил в най-високия небостъргач в Пекин

Самолет с размерите на лека кола се е разбил в най-високата сграда в Пекин, съобщават очевидци пред световните информационни агенции. Китайската полиция е затворила всички подстъпи към сградата и не дава информация за инцидента. 108-етажната кула побира 12 000 души. Намира се в бизнес-квартала на китайската столица, в близост до Китайската обществена телевизия.

Очевидци съобщават за пробив в горните етажи, а някои твърдят, че са заснели корпус на самолет, който стърчи от сградата. Властите забраняват правенето на снимки и са наредили вече заснетото да бъде изтрито. Кадри, публикувани в интернет, също са били свалени.

Край сградата са разположени значителни полицейски сили и линейки, има и много любопитни граждани. Засега не е ясно дали ударът е бил съзнателен акт или катастрофа. Въздушното пространство над Пекин е под стриктен контрол, а местните жители намират за странно прелитането на самолет над района.

През април китайските власти наложиха забрана за продажба на дронове в столицата, а притежателите на вече закупени апарати се нуждаят от предварително разрешение за всеки полет в града.