Самолетните билети по света тръгват нагоре – и причината е една: скъпото гориво







Заради напрежението в Близкия изток цената на керосина е скочила почти двойно – от около 90 до над 150–200 долара за барел. (www.24chasa.bg)

Това удря директно авиокомпаниите, защото горивото е една от най-големите им разходни части. Затова много от тях вече вдигат цените на билетите или планират да го направят.

Например:

Air France-KLM ще увеличи цените на дългите полети

easyJet предупреждава за по-скъпи билети към лятото

Thai Airways вече планира увеличение с до 15%

Някои компании дори отменят полети или намаляват маршрути, за да компенсират разходите.