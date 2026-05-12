БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Самуил Донков спечели бронзов медал на еврошампионата по спортна стрелба

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Запази

Българинът стигна до отличието в дисциплината 50 метра пистолет.

самуил донков класира десети метра пистолет световното първенство баку
Снимка: БТА
Слушай новината

Българинът Самуил Донков спечели бронзов медал в дисциплината 50 метра пистолет на европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие в Осиек (Хърватия).

Донков завърши с резултат от 553 точки и 7 централни десетки от 60 изстрела. Шампион стана Емилс Васерманис (Латвия) с 557 точки, а сребърното отличие заслужи Игор Соловей (Украйна) с 554 точки.

Още двама български национали участваха в дисциплината. Николай Панов се класира на 16-о място с 534 точки, а Христо Ненов се нареди 18-и с 528 точки.

Антонета Костадинова беше съвсем близо до медал в новата дисциплина 25 метра стандартен пистолет при жените. Българката завърши четвърта късно снощи завърши с резултат от 557 точки и 12 централни десетки, като остана само на две централни десетки от бронзовото отличие, спечелено със същия резултат от 557 точки от Илайда Тахран (Турция), както и на две точки от сребърния медал на Олена Костевич (Украйна). С титлата убедително триумфира Анна Пелменева (Русия) с 565 точки.

Костадинова направи много силно състезание, но в четвъртата серия имаше лек технически проблем, вследствие на който записа един слаб изстрел, съобщиха от Българския стрелкови съюз. Въпреки това тя успя да се върне с отлични последващи изстрели и завърши непосредствено под призовата тройка.

Новата дисциплина 25 метра стандартен пистолет при жените включва 60 изстрела, разделени в серии с различни времеви интервали – първите серии се изпълняват в рамките на 150 секунди, следвани от серии за 20 и 10 секунди.

#Самуил Донков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Патриарх Даниил за забраната да се служи на български в храма "Св. Георги" в Одрин: За мен това е недоразумение
1
Патриарх Даниил за забраната да се служи на български в храма...
"Прогресивна България" с мерки срещу високите цени: Край на пировете по време на чума
2
"Прогресивна България" с мерки срещу високите цени: Край...
Министърът на икономиката прекрати всички плащания от дъщерните дружества, както и сключване на договори и обществени поръчки
3
Министърът на икономиката прекрати всички плащания от дъщерните...
Освободен е директорът на столичното предприятие "Гробищни паркове" Румен Димитров
4
Освободен е директорът на столичното предприятие "Гробищни...
Забраната да се служи на български в църквата в Одрин е недоразумение, заяви за БНТ патриарх Даниил
5
Забраната да се служи на български в църквата в Одрин е...
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
6
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
3
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
5
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Други спортове

Спортни новини 12.05.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 12.05.2026 г., 12:25 ч.
Божидар Саръбоюков: Подготовката за лятото беше повече от перфектна Божидар Саръбоюков: Подготовката за лятото беше повече от перфектна
Чете се за: 03:00 мин.
Весела Лечева и Слави Бинев бяха гости на галата за 50 години европейско таекуондо в Мюнхен Весела Лечева и Слави Бинев бяха гости на галата за 50 години европейско таекуондо в Мюнхен
Чете се за: 01:05 мин.
БНТ 3 излъчва на живо Световната купа по модерен петобой в Пазарджик БНТ 3 излъчва на живо Световната купа по модерен петобой в Пазарджик
Чете се за: 00:35 мин.
Спортни новини 12.05.2026 г., 06:30 ч. Спортни новини 12.05.2026 г., 06:30 ч.
Спортни новини 11.05.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 11.05.2026 г., 20:50 ч.

Водещи новини

Незабавни проверки след тежката катастрофа край София с жертви и множество ранени
Незабавни проверки след тежката катастрофа край София с жертви и...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Общо 74 нарушения имат двамата шофьори от катастрофата на АМ "Хемус" Общо 74 нарушения имат двамата шофьори от катастрофата на АМ "Хемус"
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Разлики от близо 50% в цените на едни и същи основни стоки в различни региони от страната Разлики от близо 50% в цените на едни и същи основни стоки в различни региони от страната
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Мерките за овладяването на цените: Депутатите обсъждат предложенията на управляващите Мерките за овладяването на цените: Депутатите обсъждат предложенията на управляващите
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Политическа буря във Великобритания: Натиск за оставката на Киър...
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Временната парламентарна правна комисия прие на първо четене три...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Градушка с големина на орех удари сливенското село Жельо войвода
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
От производителя до щанда: Плодовете и зеленчуците скачат двойно в...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ