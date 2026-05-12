България спечели бронз при младежите на 50 м пистолет на еврошампионата по спортна стрелба

България спечели бронзов медал в отборната надпревара на 50 метра пистолет при младежите на европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие в Осиек (Хърватия).

Дамян Илиев, Калоян Петков и Петър Иванов събраха общо 1598 точки за третото място в крайното класиране.

Победител стана Украйна с 1619 точки, а на второ място завърши триото на Швеция с 1613.

В индивидуалното класиране на 50 метра пистолет при младежите най-добре от българите се представи Дамян Илиев, който завърши десети с 535 точки. Веднага след него остана Калоян Петков с 534 точки, а Петър Иванов се нареди 14-и с 529.

Първи стана Туре Едвин Томсон (Швеция) с 549 точки.

Това е второ отличие за България от шампионата днес, след като Самуил Донков заслужи бронз при мъжете на 50 метра пистолет.