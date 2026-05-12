Светът е "Евровизия"!
Доц. Ася Панджерова подаде оставка като...
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
Георги Мърков е първият български полуфиналист на европейското до 17 г. в Самоков

Младият национал достигна финалната четворка след две убедителни победи, Цветан Николов запазва шансове за репешаж

Георги Мърков се превърна в първия български полуфиналист на европейското първенство по борба за юноши и девойки до 17 години, което се провежда в Самоков.

В категория до 60 кг класически стил талантът, който е внук на олимпийския шампион със същото име, започна участието си с успех с 6:4 над арменеца Самвел Тоноян. Във втория си двубой българинът демонстрира категорично превъзходство и се наложи с 10:2 над руснака Михаил Степнов, за да си осигури място сред най-добрите четирима.

В спор за място на финала Мърков ще се изправи срещу украинеца Артьом Желобков. Полуфиналните схватки в зала "Арена Самоков“ започват от 17:00 часа, а битките за медалите са насрочени за утре.

Другият български представител с шанс да продължи напред е Цветан Николов (45 кг), който ще участва в репешажите, след като неговият победител Али Джавадли от Азербайджан достигна до полуфиналите.

Останалите български състезатели - Данимир Йорданов (51 кг), Велизар Стоянов (71 кг) и Никола Лазаров (92 кг), отпаднаха от надпреварата.

#европейско първенство по борба за юноши и девойки до 17 години #Георги Мърков

Българските национали по борба останаха извън полуфиналите на старта на европейското първенство до 17 г. в Самоков
Българските национали по борба останаха извън полуфиналите на старта на европейското първенство до 17 г. в Самоков
Петима българи в първия ден на Евро 2026 по борба за кадети
Ръководството на БФ Борба проведе работна среща с Димитър Илиев
България сред водещите сили в eвропейската борба с четвърто място по медали в Тирана
Българската федерация по борба отличи националите за представянето им на еврошампионата в Тирана
България завърши европейското първенство по борба в Тирана с шест медала (ОБЗОР)
