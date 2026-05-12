Георги Мърков е първият български полуфиналист на европейското до 17 г. в Самоков

Георги Мърков се превърна в първия български полуфиналист на европейското първенство по борба за юноши и девойки до 17 години, което се провежда в Самоков.

В категория до 60 кг класически стил талантът, който е внук на олимпийския шампион със същото име, започна участието си с успех с 6:4 над арменеца Самвел Тоноян. Във втория си двубой българинът демонстрира категорично превъзходство и се наложи с 10:2 над руснака Михаил Степнов, за да си осигури място сред най-добрите четирима.

В спор за място на финала Мърков ще се изправи срещу украинеца Артьом Желобков. Полуфиналните схватки в зала "Арена Самоков“ започват от 17:00 часа, а битките за медалите са насрочени за утре.

Другият български представител с шанс да продължи напред е Цветан Николов (45 кг), който ще участва в репешажите, след като неговият победител Али Джавадли от Азербайджан достигна до полуфиналите.

Останалите български състезатели - Данимир Йорданов (51 кг), Велизар Стоянов (71 кг) и Никола Лазаров (92 кг), отпаднаха от надпреварата.