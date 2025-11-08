Съндърланд измъкна геройска точка срещу лидера Арсенал

След 10-те поредни победи във всички турнири се породи въпроса - кой може да спре Арсенал? Отговорът е новакът във Висшата лига Съндърланд. Двата отбора изиграха зрелищно равенство на "Стейдиъм ъф Лайт", преминало през много обрати, но в крайна сметка завършило 2:2.

"Черните котки" се оказаха лош късмет за момчетата на Микел Артета, които изпуснаха победата в 94-ата минута и също не успяха да поставят нов личен рекорд за сухи мрежи - 9.

Въпреки това "артилеристите" продължават да имат комфортен аванс на върха в английското първенство с 26 точки - 7 повече от днешния си съперник и Манчестър Сити. "Гражданите" приемат Ливърпул утре в дербито на 11-ия кръг.

Първото полувреме протече като партия шах между Режи льо Брис и Микел Артета, като и двамата мениджъри бяха изключително предпазливи да не се стигне до грешка. Логично "топчиите" контролираха темпото, но те бяха лимитирани до изстрели от далечно разстояние.

В 28-ата минута Уилсон Исидор се измъкна от Уилям Салиба и пробва шут с по-слабия си ляв крак, но той мина далеч от вратата на Давид Рая.

Но осем минути по-късно дойде истинският удар на Съндърланд. След изритана топка от стража Робин Руфс, Норди Мукиеле я свали за партньора си в отбрана Даниел Балард, а юношата на Арсенал наказа бившия си отбор и сложи край на серията от осем сухи мрежи на "топчиите".

В отсъстивето на титулярния си нападател Виктор Гьокереш, "артилеристите" страдаха в офанзивен план и трудно се доближаваха до наказателното поле на съперника. При една такава ситуация в третата от общо девет минути добавено време Букайо Сака свали кълбото към Салиба, но френският защитник бе крайно неточен в завършека си.

Пет минути по-късно Мукиеле се оказа на добра стрелкова позиция да добави и гол към своя актив, но изстрелът му се размина на сантиметри от целта.

След подновяването на играта гостите заиграха на различна предавка и в 52-ата минута капитанът Сака бе задължен да завърши добре изградено нападение, но той стреля встрани.

Две минути по-късно обаче дясното крило на Арсенал нямаше как да сбърка и изравни резултата. Енцо Ле Фее позволи на Деклан Райс да му открадне топката дълбоко в собствената половина. Микел Мерино я получи от Еберечи Езе и разпредели надясно към Сака, чийто удар с по-слабия му десен крак матира Руфс.

Натискът на "топчиите" продължи и след недобре изчистена топка от защитата на домакините в 65-ата минута, Мартин Зубименди разтресе напречния стълб с мощен удар от демиволе. При добавката Езе не успя да нацели добре кълбото.

За да бъде реализиран пълния обрат "артилеристите" се нуждаеха от нещо наистина магично и в 74-ата минута именно това направи Леандро Тросар. Белгиецът се освободи от Ноа Садики и с мощен шут от границата на наказателното поле не остави никакви шансове на Руфс.

Веднага след това "черните котки" се хвърлиха в атака, като в 79-ата и 84-ата минута Брайън Броби можеше да възстанови равенството, но Рая запази резултата след две феноменални спасявания.

В четвъртата минута на добавеното време обаче испанецът беше безпомощен срещу нидерландския нападател, който надви Габриел Магаляеш и след това матира вратаря с акробатичен удар.

Гостите все пак имаха последната дума в този инфарктен сблъсък и след центриране на Букайо Сака, Робин Руфс спря удар с глава на Рикардо Калафиори на 2-3 метра от неговата врата, а Даниел Балард блокира добавката на Микел Мерино. До нов гол обаче не се стигна и "черните котки" опазиха равенството.

След паузата за националните отбори Съндърланд подновява кампанията си във Висшата лига с гостуване на друг отбор от столицата - Фулъм. Ден по-късно Арсенал приема големия съперник от северен Лондон - Тотнъм.