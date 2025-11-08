БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съндърланд измъкна геройска точка срещу лидера Арсенал

от Константин Джаркин
Спорт
"Черните котки" се оказаха лош късмет за момчетата на Микел Артета, които изпуснаха победата и не успяха да поставят нов личен рекорд за сухи мрежи.

Съндърланд - Арсенал
Снимка: БТА
Слушай новината

След 10-те поредни победи във всички турнири се породи въпроса - кой може да спре Арсенал? Отговорът е новакът във Висшата лига Съндърланд. Двата отбора изиграха зрелищно равенство на "Стейдиъм ъф Лайт", преминало през много обрати, но в крайна сметка завършило 2:2.

"Черните котки" се оказаха лош късмет за момчетата на Микел Артета, които изпуснаха победата в 94-ата минута и също не успяха да поставят нов личен рекорд за сухи мрежи - 9.

Въпреки това "артилеристите" продължават да имат комфортен аванс на върха в английското първенство с 26 точки - 7 повече от днешния си съперник и Манчестър Сити. "Гражданите" приемат Ливърпул утре в дербито на 11-ия кръг.

Първото полувреме протече като партия шах между Режи льо Брис и Микел Артета, като и двамата мениджъри бяха изключително предпазливи да не се стигне до грешка. Логично "топчиите" контролираха темпото, но те бяха лимитирани до изстрели от далечно разстояние.

В 28-ата минута Уилсон Исидор се измъкна от Уилям Салиба и пробва шут с по-слабия си ляв крак, но той мина далеч от вратата на Давид Рая.

Но осем минути по-късно дойде истинският удар на Съндърланд. След изритана топка от стража Робин Руфс, Норди Мукиеле я свали за партньора си в отбрана Даниел Балард, а юношата на Арсенал наказа бившия си отбор и сложи край на серията от осем сухи мрежи на "топчиите".

В отсъстивето на титулярния си нападател Виктор Гьокереш, "артилеристите" страдаха в офанзивен план и трудно се доближаваха до наказателното поле на съперника. При една такава ситуация в третата от общо девет минути добавено време Букайо Сака свали кълбото към Салиба, но френският защитник бе крайно неточен в завършека си.

Пет минути по-късно Мукиеле се оказа на добра стрелкова позиция да добави и гол към своя актив, но изстрелът му се размина на сантиметри от целта.

След подновяването на играта гостите заиграха на различна предавка и в 52-ата минута капитанът Сака бе задължен да завърши добре изградено нападение, но той стреля встрани.

Две минути по-късно обаче дясното крило на Арсенал нямаше как да сбърка и изравни резултата. Енцо Ле Фее позволи на Деклан Райс да му открадне топката дълбоко в собствената половина. Микел Мерино я получи от Еберечи Езе и разпредели надясно към Сака, чийто удар с по-слабия му десен крак матира Руфс.

Натискът на "топчиите" продължи и след недобре изчистена топка от защитата на домакините в 65-ата минута, Мартин Зубименди разтресе напречния стълб с мощен удар от демиволе. При добавката Езе не успя да нацели добре кълбото.

За да бъде реализиран пълния обрат "артилеристите" се нуждаеха от нещо наистина магично и в 74-ата минута именно това направи Леандро Тросар. Белгиецът се освободи от Ноа Садики и с мощен шут от границата на наказателното поле не остави никакви шансове на Руфс.

Веднага след това "черните котки" се хвърлиха в атака, като в 79-ата и 84-ата минута Брайън Броби можеше да възстанови равенството, но Рая запази резултата след две феноменални спасявания.

В четвъртата минута на добавеното време обаче испанецът беше безпомощен срещу нидерландския нападател, който надви Габриел Магаляеш и след това матира вратаря с акробатичен удар.

Гостите все пак имаха последната дума в този инфарктен сблъсък и след центриране на Букайо Сака, Робин Руфс спря удар с глава на Рикардо Калафиори на 2-3 метра от неговата врата, а Даниел Балард блокира добавката на Микел Мерино. До нов гол обаче не се стигна и "черните котки" опазиха равенството.

След паузата за националните отбори Съндърланд подновява кампанията си във Висшата лига с гостуване на друг отбор от столицата - Фулъм. Ден по-късно Арсенал приема големия съперник от северен Лондон - Тотнъм.

