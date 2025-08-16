Съндърланд се завърна с гръм и трясък във Висшата лига. Осемгодишното чакане на "черните котки" бе възнаградено със страхотно представяне и класическа победа у дома над Уест Хем. Всички голове паднаха през второто полувреме, като точни бяха Елизер Майенда, Даниел Балард и резервата Уилсън Исидор.

Първото полувреме от осем години насам в елита на Англия на "Стейдиъм ъф Лайт" премина сравнително равностойно, като и двата отбора имаха по едно опасно положение пред вратата на съперника.

Още в самото начало едно от новите попълнения на "черните котки" Хабиб Диара тества рефлексите на друг дебютант - Мадс Хермансен, но датският страж внимаваше и спаси неговия изстрел.

В средата на първата част пък централният бранител на домакините Даниел Балард предотврати сигурен гол. Северноирландецът направи самоотвержен шпагат, за да изчисти шут на Ел Хаджи Малик Диуф.

След подновяването на играта, въпреки принудителната смяна на централния защитник Йенсон Сеелт в 53-ата минута, Съндърланд изглеждаше като по-добрия отбор на терена.

И осем минути по-късно именно Омар Алдерете, който се появи от пейката, центрира отляво към Елизер Майенда, а испанският нападател откри резултата след удар с глава.

В 73-ата минута "Стейдиъм ъф Лайт" отново бе вдигнат на крака, след като героят в днешния сблъсък Балард оползотвори ново страхотно центриране, този път от Симон Адингра, за да направи резултата 2:0.

Докрая на мача "чуковете" стигнаха до само едно по-опасно положение, като в 87-ата минута бившият играч на Нюкасъл Калъм Уилсън засече центриране от статично положение на Анди Ървинг, но Робин Руфс изби топката над вратата и запази мрежата си суха.

А във втората от общо седем добавени минути резервата Уилсън Исидор се възползва от пространството, което получи на левия фланг, навлезе в наказателното поле и с десния си крак оформи крайното 3:0.

Във втория кръг на Висшата лига Съндърланд гостува на един от другите новаци - Бърнли, на 23 август, докато Уест Хем приема Челси ден по-рано.