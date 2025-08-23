БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Санкт Паули навакса пасив от два гола и взе точка в луд мач с Борусия Дортмунд

Шест гола, пропусната дузпа и червен картон белязаха срещата.

Санкт Паули Борусия Дортмунд
Борусия Дортмунд изпусна преднина от два гола в последните пет минути на редовното време и завърши наравно 3:3 като гост на Санкт Паули в среща от първия кръг на Бундеслигата.

"Жълто-черните" имаха контрол над мача през първите 85 минути, но червен картон на младия бранител Филипо Мане едва не им коства загуба.

Серу Гираси даде преднина на Борусия в 34-ата минута, а пет по-късно гвинейският нападател пропусна дузпа, с която можеше да даде аванс от два гола на дортмундци още преди почивката.

В 50-ата минута домакините от Санкт Паули изравниха чрез Андреас Хунтонджи, но в средата на втората част Валдемар Антон възстанови преднината на Борусия. В 74-ата минута Юлиан Бранд също се разписа, с което направи резултата 3:1.

Така се стигна до 85-ата минута, в която Мане фаулира Абдули Сисе в наказателното поле. Това донесе дузпа за Санкт Паули и изгонване от игра на Мане, който остави Борусия с намален състав на терена.

Даниел Синани бе точен от 11-те метра, за да върне надеждите на хамбургския тим, а подемът на домакините доведе до гол и в 89-ата минута, чийто автор стана Ерик Смит.

В даденото от главния съдия продължение от 10 минути но гол не падна и така мачът завърши без победител.

#Санкт Паули #Борусия Дортмунд

