"Сантиаго Бернабеу“ се поклони пред световните шампиони Кукурея и Оярсабал

Новото попълнение на Реал Мадрид получи специален трибют пред феновете за триумфа на Испания на Мондиал 2026
Марк Кукурея получи незабравимо посрещане на "Сантиаго Бернабеу“, след като Реал Мадрид организира специална церемония в чест на световния шампион с Испания. Левият защитник не попадна сред титулярите на Жозе Моуриньо за първия домакински мач на "белите“ за сезона, но още преди началото на срещата се превърна в една от големите фигури на вечерта.
Световната купа беше поставена на специален постамент край терена, а след жребия преди двубоя дикторът на стадиона обяви Кукурея пред публиката като световен шампион и футболист на Реал Мадрид. Последва мощна овация от трибуните и скандирания "Кукурея, Кукурея“, с които привържениците приветстваха новото попълнение на отбора.
Кукурея стана част от Реал Мадрид непосредствено преди началото на Световното първенство, а впоследствие помогна на Испания да стигне до световната титла на 19 юли в Ню Джърси. В официалната статистика на Мондиала защитникът остава записан като футболист на Челси, но мадридският клуб не пропусна възможността да почете успеха му с националния отбор.
Церемонията включи и Микел Оярсабал, който също беше сред основните футболисти на Луис де ла Фуенте по пътя към трофея. Нападателят на Реал Сосиедад получи топло посрещане от публиката, а кулминацията настъпи, когато двамата световни шампиони позираха заедно със Световната купа на терена на "Бернабеу“.
Моментът имаше още по-специално значение за Кукурея, който вече ще нарича легендарния стадион свой дом. Преди трансфера си в Реал Мадрид той само веднъж беше играл на "Бернабеу“ с подкрепата на местната публика – през март 2024 година в приятелския мач между Испания и Бразилия. Две години по-късно защитникът се завърна на същото място като европейски и световен шампион и вече като футболист на "кралския клуб“.