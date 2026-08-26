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"Сантиаго Бернабеу“ се поклони пред световните шампиони Кукурея и Оярсабал

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Спорт
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Новото попълнение на Реал Мадрид получи специален трибют пред феновете за триумфа на Испания на Мондиал 2026

"Сантиаго Бернабеу“ се поклони пред световните шампиони Кукурея и Оярсабал
Снимка: БГНЕС
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Марк Кукурея получи незабравимо посрещане на "Сантиаго Бернабеу“, след като Реал Мадрид организира специална церемония в чест на световния шампион с Испания. Левият защитник не попадна сред титулярите на Жозе Моуриньо за първия домакински мач на "белите“ за сезона, но още преди началото на срещата се превърна в една от големите фигури на вечерта.

Световната купа беше поставена на специален постамент край терена, а след жребия преди двубоя дикторът на стадиона обяви Кукурея пред публиката като световен шампион и футболист на Реал Мадрид. Последва мощна овация от трибуните и скандирания "Кукурея, Кукурея“, с които привържениците приветстваха новото попълнение на отбора.

Кукурея стана част от Реал Мадрид непосредствено преди началото на Световното първенство, а впоследствие помогна на Испания да стигне до световната титла на 19 юли в Ню Джърси. В официалната статистика на Мондиала защитникът остава записан като футболист на Челси, но мадридският клуб не пропусна възможността да почете успеха му с националния отбор.

Церемонията включи и Микел Оярсабал, който също беше сред основните футболисти на Луис де ла Фуенте по пътя към трофея. Нападателят на Реал Сосиедад получи топло посрещане от публиката, а кулминацията настъпи, когато двамата световни шампиони позираха заедно със Световната купа на терена на "Бернабеу“.

Моментът имаше още по-специално значение за Кукурея, който вече ще нарича легендарния стадион свой дом. Преди трансфера си в Реал Мадрид той само веднъж беше играл на "Бернабеу“ с подкрепата на местната публика – през март 2024 година в приятелския мач между Испания и Бразилия. Две години по-късно защитникът се завърна на същото място като европейски и световен шампион и вече като футболист на "кралския клуб“.

#Реал Мадрид ФК #Марк Кукурея #Микел Оярсабал

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