Саръбоюков завърши пети

21-годишният Божидар Саръбоюков направи голямо постижение за българската лека атлетика – завърши пети в скока на дължина на Световното първенство в Токио. Това е първият български финал в тази дисциплина от 32 години насам!

Божидар започна с по-скромен скок от 7.88 м, но още във втория опит избухна с 8.19 м – само на три сантиметра от личния му рекорд. Така той се нареди редом до легендата Ивайло Младенов, който също е бил пети на световно още през 1993 г.

После Саръбоюков рискува – пробва на максимум, но направи два фаула. Все пак завърши състезанието с още един силен скок от 8.09 м. „Доволен съм от класирането, но знам, че мога още. Просто трябва повече опит и големи опити, за да сбъдна мечтите си“, каза Божидар след финала.

Шампион стана италианецът Матиа Фурлани с 8.39 м, следван от Тажай Гейл (8.34 м) и Юхао Шъ от Китай (8.29 м).

Интересното е, че голямата звезда на дисциплината – гръцкият олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу – се провали и отпадна след слаб резултат от 7.83 м.





