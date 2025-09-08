БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Пожар избухна в Сакар, Община Свиленград обяви частично...
Чете се за: 00:37 мин.
Политическа криза във Франция заради бюджета: Премиерът...
Чете се за: 05:05 мин.
Премиерът Желязков за "деребеите" в речта на...
Чете се за: 04:30 мин.
Терористична атака с жертви в Йерусалим
Чете се за: 00:45 мин.

Сърби триумфираха на финалния турнир от SESAME 3x3 Summer Tour 2025

Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
12 елитни отбора участваха във финалния етап в София.

БК Пирот, SESAME 3x3 Summer Tour 2025
Снимка: БТА
Отборът на Пирот спечели титлата на финалния турнир от SESAME 3x3 Summer Tour 2025, организиран от Българската федерация по баскетбол. В арена на финалните битки се превърна площадът пред Народния театър "Иван Вазов", а сърбите триумфираха над българския Титан 3x3 със 17:15 на финала.

12 елитни отбора участваха във финалния етап в София и да разделят наградния фонд от 1500 евро. Георги Кучков стана най-добър стрелец от тройката.

Турът премина през: София - старт в Борисовата градина, Белоградчик - сред скалите, Пловдив - на Гребната база, Бургас - в сърцето на града, Варна - на входа на Морската градина, Приморско - Централен площад, София - квалификационен турнир.

Финалът в София беше много повече от спортно събитие - със специална фен зона, музикални изпълнения, брейк битки и партньорски активации, които превърнаха деня в истински празник за феновете.

#БК Пирот #SESAME 3x3 Summer Tour 2025 #Баскетбол 3x3

