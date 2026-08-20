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Сърдечно заболяване сложи окончателен край на бягането за световната шампионка Джени Симпсън

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Спорт
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Олимпийската медалистка е диагностицирана с рядка наследствена кардиомиопатия, след като колабира по време на състезание през юни

Сърдечно заболяване сложи окончателен край на бягането за световната шампионка Джени Симпсън
Снимка: AP Photo
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Бившата световна шампионка на 1500 метра Джени Симпсън разкри, че е диагностицирана с рядко наследствено сърдечно заболяване, което прави евентуалното ѝ завръщане към бягането опасно.

39-годишната американка съобщи в профила си в Инстаграм, че страда от аритмогенна дясна камерна кардиомиопатия (АРКМ). Диагнозата е поставена, след като през юни Симпсън колабира по време на лекоатлетическо състезание, организирано от сър Уолтър Рънинг.

"Диагностицираха ме с рядко наследствено сърдечно заболяване – аритмогенна дясна камерна кардиомиопатия. Бъдещето ми е невероятен дар. То е обнадеждаващо и ще продължи да има велика цел. Но диагнозата ми означава също, че за мен би било опасно да се върна към бягането“, заяви Симпсън.

Американката вече беше сложила край на професионалната си кариера през 2024 година, но новината означава, че тя няма да може да се завърне към спорта дори извън професионалните състезания.

Симпсън е сред най-успешните американски бегачки на средни дистанции през последните две десетилетия. Върхът в кариерата ѝ идва през 2011 година, когато става световна шампионка на 1500 метра.

Две години по-късно тя печели сребърен медал на световното първенство, а през 2016-а достига и до олимпийския подиум, завоювайки бронза на Игрите в Рио де Жанейро. През 2017 година Симпсън добавя още едно световно сребро на 1500 метра към богатата си колекция от отличия.

#Джени Симпсън

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