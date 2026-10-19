Сарина Вигман удължи своя договор начело на Англия

Нидерландката ще продължи да води англичанките до европейското по футбол след три години.
Селекционерът на националния тим на Англия по футбол за жени Сарина Вигман продължи договора си за още две години и той ще бъде до края на европейското първенство в Германия през 2029 година, обявиха от Английската футболна асоциация в понеделник.
След пристигането си през септември 2021 година нидерландката Вигман, която е на 56 години, преобрази тима на Англия, който спечели европейските титли през 2022 и 2025, както и игра на финал на Световното първенство през 2023 година, загубен от Испания с 0:1.
Досегашният контракт на Вигман беше до края на Световното първенство през 2027 година, като тимът на Англия ще играе бараж срещу отбора на Украйна на 5 декември, за да се класира евентуално за Мондиала в Бразилия.
"Дори и да си спомним за всички трофеи и вълнуващи моменти, които тя ни донесе, знам, че тя гледа само към бъдещето. Няма никой по-добър да води "лъвиците" в следващите два турнира", коментира генералният директор на Футболната асоциация. Марк Бълингам.