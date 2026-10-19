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Сарина Вигман удължи своя договор начело на Англия

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Спорт
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Нидерландката ще продължи да води англичанките до европейското по футбол след три години.

Сарина Вигман удължи своя договор начело на Англия
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Селекционерът на националния тим на Англия по футбол за жени Сарина Вигман продължи договора си за още две години и той ще бъде до края на европейското първенство в Германия през 2029 година, обявиха от Английската футболна асоциация в понеделник.

След пристигането си през септември 2021 година нидерландката Вигман, която е на 56 години, преобрази тима на Англия, който спечели европейските титли през 2022 и 2025, както и игра на финал на Световното първенство през 2023 година, загубен от Испания с 0:1.

Досегашният контракт на Вигман беше до края на Световното първенство през 2027 година, като тимът на Англия ще играе бараж срещу отбора на Украйна на 5 декември, за да се класира евентуално за Мондиала в Бразилия.

"Дори и да си спомним за всички трофеи и вълнуващи моменти, които тя ни донесе, знам, че тя гледа само към бъдещето. Няма никой по-добър да води "лъвиците" в следващите два турнира", коментира генералният директор на Футболната асоциация. Марк Бълингам.

#национален отбор на Англия по футбол за жени #Сарина Вигман

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