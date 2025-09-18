САЩ и Великобритания оформиха финалното каре на Били Джийн Кинг къп

Джесика Пегула и Тейлър Таунзенд класираха САЩ на полуфиналите на отборния турнир по тенис за жени Били Джийн Кинг къп за първи път от 2021 година насам, след като победиха Казахстан с 2:1 успеха в Шънджън (Китай).

Американките надделяха над Юлия Путинцева и Елена Рибакина с 6:2, 7:6(1) в решаващия мач на двойки.

На сингъл Ема Наваро победи Путинцева със 7:5, 2:6, 7:6(6), а Рибакина изравни резултата на четвъртфинала, като разгроми Пегула с 6:4, 6:1.

САЩ ще играе срещу Великобритания на полуфиналите в събота. Британките елиминираха Япония след два успеха на сингъл, дело на Сонай Картал срещу Ена Шибахара (6:3, 7:6(4)), и на Кейти Боултър срещу Моюка Учиджима (6:2, 6:1).

В другия полуфинал Украйна се изправя срещу защитаващия титлата си тим на Италия в петък.

Турнирът Били Джийн Кинг къп преди беше известен като Фед къп, а САЩ е най-успешният отбор с 18 трофея, но за последно взе титла през 2017 година.