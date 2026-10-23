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САЩ ще бъде домакин на историческото първо Световно клубно първенство за жени през 2028 година

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Спорт
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Арсенал, Барселона и още пет отбора вече са потвърдили участието си в дебютното издание на турнира, който ще събере общо 19 клуба от различни континенти

САЩ ще бъде домакин на историческото първо Световно клубно първенство за жени през 2028 година
Снимка: AP Photo
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Съединените американски щати ще приемат първото в историята Световно клубно първенство по футбол за жени. Това обяви Международната футболна федерация (ФИФА), която потвърди, че дебютното издание на надпреварата ще се проведе през януари 2028 година.

Решението идва след успешното домакинство на САЩ на първото разширено Световно клубно първенство при мъжете през лятото на 2025 година, когато Челси триумфира с трофея в конкуренцията на общо 32 отбора.

Новият турнир при жените ще събере 19 клуба от различни континенти, като седем от тях вече са потвърдили участието си. Сред най-големите имена са европейските грандове Арсенал и Барселона, които ще бъдат сред основните претенденти за историческия първи трофей.

В надпреварата ще се включат още мексиканският Америка Феменил, американският Готъм ФК от Ню Йорк, бразилският Коринтианс, севернокорейският Негохян и китайският Ухан Дзянда.

Предстои да бъдат определени останалите 12 участници, които ще допълнят състава на турнира. ФИФА все още не е обявила окончателните подробности около начина на класиране на всички отбори.

Първоначално Световното клубно първенство за жени трябваше да се проведе в Катар. През януари 2026 година страната беше посочена като домакин, но впоследствие ФИФА преразгледа решението си и насочи дебютното издание към Северна Америка.

Сред причините за промяната е ограниченото развитие на женския футбол в Катар. Националният отбор на страната не е провеждал официални срещи от 12 години, което е породило съмнения относно местния интерес към турнира и възможностите за конкурентно участие на катарски клуб.

Изборът на САЩ затвърждава ролята на страната като един от водещите домакини на най-големите международни футболни събития.

През лятото на 2026 година американците приеха световното първенство за мъже съвместно с Мексико и Канада, а през 2031 година ще бъдат съорганизатори и на женския Мондиал заедно с Коста Рика, Ямайка и Мексико.

#Световно клубно първенство по футбол жени 2028 г.

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