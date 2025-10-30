Състезателите по спортна гимнастика със синдром на Даун и техните треньори бяха наградени от кмета на Столична община Васил Терзиев

Състезателите по спортна гимнастика Емилиян Костадинов, Рамонола Сикандер и Пламен Грозданов, както и техните треньори Иван Цветков и Даниел Алексиев, бяха наградени от кмета на Столична община Васил Терзиев.

По време на церемонията състезателите получиха уникални, специално изработени стъклени диаманти – символ на сила, чистота и светлина, качества, които олицетворяват техния дух, труд и постоянство.

Треньорите бяха наградени със специални значки в признание за тяхната всеотдайност и професионализъм.

С почетен плакет за цялостен принос в развитието на адаптирания спорт беше отличен и председателят на Федерацията – Слав Петков. Отличието е признание за неговата дългогодишна работа в подкрепа на хората с увреждания и за превръщането на София в столица на приобщаващия спорт.

По време на официалната церемония спортистите и техните треньори приеха знамето на Столична община – символ на партньорство, подкрепа и доверие.

Кметът Терзиев пое личен ангажимент да окаже пълна подкрепа в организирането и провеждането на световното първенство за спортисти със синдром на Даун, на което България ще бъде домакин през юни 2026 година. Той подчерта, че събитието ще бъде повод за национална гордост и пример за социална отговорност чрез спорта.

„Вашите успехи ни вдъхновяват. Вие доказвате, че силата на духа може да преодолее всяка граница“, заяви кметът по време на награждаването.