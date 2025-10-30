Състезателите по спортна гимнастика със синдром на Даун и техните треньори бяха наградени от кмета на Столична община Васил Терзиев

Терзиев пое личен ангажимент да окаже пълна подкрепа в организирането и провеждането на световното първенство за спортисти със синдром на Даун, на което България ще бъде домакин през юни 2026 година.
Състезателите по спортна гимнастика Емилиян Костадинов, Рамонола Сикандер и Пламен Грозданов, както и техните треньори Иван Цветков и Даниел Алексиев, бяха наградени от кмета на Столична община Васил Терзиев.
По време на церемонията състезателите получиха уникални, специално изработени стъклени диаманти – символ на сила, чистота и светлина, качества, които олицетворяват техния дух, труд и постоянство.
Треньорите бяха наградени със специални значки в признание за тяхната всеотдайност и професионализъм.
С почетен плакет за цялостен принос в развитието на адаптирания спорт беше отличен и председателят на Федерацията – Слав Петков. Отличието е признание за неговата дългогодишна работа в подкрепа на хората с увреждания и за превръщането на София в столица на приобщаващия спорт.
По време на официалната церемония спортистите и техните треньори приеха знамето на Столична община – символ на партньорство, подкрепа и доверие.
Кметът Терзиев пое личен ангажимент да окаже пълна подкрепа в организирането и провеждането на световното първенство за спортисти със синдром на Даун, на което България ще бъде домакин през юни 2026 година. Той подчерта, че събитието ще бъде повод за национална гордост и пример за социална отговорност чрез спорта.
„Вашите успехи ни вдъхновяват. Вие доказвате, че силата на духа може да преодолее всяка граница“, заяви кметът по време на награждаването.
„Нашите треньори са истинските герои зад успехите на тези млади хора. Тяхната всеотдайност, търпение и вяра променят животи. Благодаря им, че с любов и професионализъм показват, че спортът е сила, която създава чудеса“, допълни председателят на FAPA Bulgaria Слав Петков.