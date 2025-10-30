БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин: Какво си казаха...
Чете се за: 03:30 мин.
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
Напусна ни Иван Тенев
Чете се за: 00:40 мин.
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване...
Чете се за: 00:57 мин.
Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с...
Чете се за: 07:45 мин.
"20 години чакахме този момент": Големият...
Чете се за: 02:15 мин.
Трети заподозрян е задържан за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Състезателите по спортна гимнастика със синдром на Даун и техните треньори бяха наградени от кмета на Столична община Васил Терзиев

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Запази

Терзиев пое личен ангажимент да окаже пълна подкрепа в организирането и провеждането на световното първенство за спортисти със синдром на Даун, на което България ще бъде домакин през юни 2026 година.

Състезателите по спортна гимнастика със синдром на Даун и техните треньори бяха наградени от кмета на Столична община Васил Терзиев
Слушай новината

Състезателите по спортна гимнастика Емилиян Костадинов, Рамонола Сикандер и Пламен Грозданов, както и техните треньори Иван Цветков и Даниел Алексиев, бяха наградени от кмета на Столична община Васил Терзиев.

По време на церемонията състезателите получиха уникални, специално изработени стъклени диаманти – символ на сила, чистота и светлина, качества, които олицетворяват техния дух, труд и постоянство.

Треньорите бяха наградени със специални значки в признание за тяхната всеотдайност и професионализъм.

С почетен плакет за цялостен принос в развитието на адаптирания спорт беше отличен и председателят на Федерацията – Слав Петков. Отличието е признание за неговата дългогодишна работа в подкрепа на хората с увреждания и за превръщането на София в столица на приобщаващия спорт.

По време на официалната церемония спортистите и техните треньори приеха знамето на Столична община – символ на партньорство, подкрепа и доверие.

Кметът Терзиев пое личен ангажимент да окаже пълна подкрепа в организирането и провеждането на световното първенство за спортисти със синдром на Даун, на което България ще бъде домакин през юни 2026 година. Той подчерта, че събитието ще бъде повод за национална гордост и пример за социална отговорност чрез спорта.

„Вашите успехи ни вдъхновяват. Вие доказвате, че силата на духа може да преодолее всяка граница“, заяви кметът по време на награждаването.

„Нашите треньори са истинските герои зад успехите на тези млади хора. Тяхната всеотдайност, търпение и вяра променят животи. Благодаря им, че с любов и професионализъм показват, че спортът е сила, която създава чудеса“, допълни председателят на FAPA Bulgaria Слав Петков.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Напусна ни Иван Тенев
1
Напусна ни Иван Тенев
18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на 13 дни затвор
2
18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на...
Путин: Огромен успех - изпитахме подводното ядрено суперторпедо "Посейдон"
3
Путин: Огромен успех - изпитахме подводното ядрено суперторпедо...
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на международните ѝ активи
4
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на...
Парното в София вероятно ще бъде пуснато около 5-7 ноември
5
Парното в София вероятно ще бъде пуснато около 5-7 ноември
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
6
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...

Най-четени

Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
1
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: Други спортове

Допълнителни бонуси за българските атлети във веригата маратони
Допълнителни бонуси за българските атлети във веригата маратони
Обратното броене до началото на Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026 започва Обратното броене до началото на Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026 започва
Чете се за: 00:37 мин.
Гледайте Тур дьо Франс Критериум на Сингапур в неделя по БНТ 3 Гледайте Тур дьо Франс Критериум на Сингапур в неделя по БНТ 3
Чете се за: 00:40 мин.
Спортни новини 30.10.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 30.10.2025 г., 12:25 ч.
566 деца ще участват в 27-ото издание на най-старото състезание по плуване у нас "Замората" 566 деца ще участват в 27-ото издание на най-старото състезание по плуване у нас "Замората"
Чете се за: 02:15 мин.
Вера Маринова: Изключително важна е обективността при отразяване на спортни събития, всеки коментатор трябва да има чувство за мярка Вера Маринова: Изключително важна е обективността при отразяване на спортни събития, всеки коментатор трябва да има чувство за мярка
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Разбиха две наркобази в София, задържаха 64 души
Разбиха две наркобази в София, задържаха 64 души
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Апелативният съд в Бургас потвърди доживотната присъда на Станимир Рагевски Апелативният съд в Бургас потвърди доживотната присъда на Станимир Рагевски
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Напусна ни Иван Тенев Напусна ни Иван Тенев
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Шарката по животните: Земеделското министерство реши, че няма да има ваксинации Шарката по животните: Земеделското министерство реши, че няма да има ваксинации
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Шефовете на ДАНС и ДАТО ще се избират от Народното събрание
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин: Какво си казаха и за какво...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ