Сасуоло разочарова Лацио за първа победа за сезона в Серия А

Завърналият се в Серия А отбор на Сасуоло спечели първите си точки през сезона, надделявайки с 1:0 над Лацио в среща от 3-ия кръг, изпълнена с физически единоборства и нарушения.

Освен доста кадрови проблеми, домакините от Реджо Емилия можеха да получат и още един в 25-ата минута, когато реферът Париде Тремолада показа директен червен картон на защитника Астер Франкс заради високо вдигнат крак срещу Николо Ровела. Главният съдия обаче беше извикан от колегите си от стаята за видеопомощ (ВАР), за да прегледа ситуацията, и промени наказанието на жълт картон.

Единственият гол падна в 70-ата минута, когато Алиу Фадера се разписа за Сасуоло с коляно. Тарик Мухаремович изпълни ъглов удар, а летящата топка изненада както голмайстора, така и гостите.

Марио Джила пропиля златна възможност да изравни в края на мача, когато прати топката с глава над горната греда при центриране на Нуно Тавареш.

По-рано днес Аталанта също постигна първата си победа за сезона след 4:1 у дома срещу Лече.

Джорджо Скалвини откри резултата в 37-ата минута, а след това започна шоуто на Шарл де Кетеларе. Белгиецът се разписа в 51-ата и 73-ата минута, а между двете попадения Никола Залевски също се разписа в 70-ата.

Кевин Н’Дри вкара почетния гол за гостите осем минути преди края на редовното време.

По същото време Удинезе продължи доброто си начало на сезона в Серия А с победа като гост на друг от новаците - Пиза, с 1:0. Единственото попадение бе дело на Икер Браво в 14-ата минута.