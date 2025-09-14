Торино нанесе първа загуба на Рома

Торино изненада Рома и го победи с 1:0 в ранната неделна среща от третия кръг на италианската Серия „А“. Единственото попадение на „Олимпико“ реализира Джовани Симеоне, който беше точен с удар от 20 метра в 59-ата минута, с който матира перфектния до този момент вратар на домакините Миле Свилар.

В заключителните минути на срещата „вълците“ опитаха да наложат натиск, но той не доведе до така желаното изравнително попадение и точките отидоха на сметката на „биковете“.

За Рома това беше първа грешна стъпка от началото на сезона, след като в първите два кръга столичани бяха записали минимални победи с по 1:0. Успехът е първи за Торино, които започнаха сезона с катастрофалното 0:5 срещу Интер на „Сан Сиро“, след което не се разписаха и у дома срещу Фиорентина (0:0).



В следващия кръг за Рома предстои градско дерби с Лацио, докато Торино ще приеме у дома състава на Аталанта.



