Наполи показа шампионско лице срещу Фиорентина

Станко Димов от Станко Димов
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Де Бройне с втори гол в Серия „А“.

Расмус Хойлунд
Снимка: БГНЕС
Шампионът на Италия Наполи записа третата си поредна победа от началото на първенството. Възпитаниците на Антонио Конте се наложиха с 3:1 като гост над Фиорентина и продължават да имат пълен точков актив.

На „Артемио Франки“ Наполи нанесе своя удар още в първия четвърт час, когато отбеляза две попадения. Кевин Де Бройне откри резултата в 6-ата минута от дузпа, реализирайки второто си попадение в Серия „А“, след като беше точен и в откриващия кръг срещу Сасуоло.

В 14-ата минута дебютантът Расмус Хойлунд беше изведен сам срещу Де Хеа и не сгреши – 0:2. При този резултат завърши и първата част. Малко след подновяването на играта централният защитник на гостите Букема, също ново попълнение, вкара за 0:3 и сложи точка на интригата в мача.

Финалния резултат оформи централният защитник на „виолетовите“ Лука Раниери, който се разписа в 79-ата минута.

Фиорентина продължава да няма победа от началото на сезона (2 равенства и загуба), докато Наполи дели първата позиция с Ювентус.

#Серия А 2025/26 #ФК Фиорентина #ФК Наполи

