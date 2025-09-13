Ювентус надви Интер в шоу със седем гола

Отборът на Ювентус победи Интер с 4:3 в голямото дерби на италианския футбол. Двата отбора изиграха паметен двубой в Торино, за който дълго ще се говори. Победното попадение за домакините дойде в добавеното време, когато се разписа тийнейджърът Василие Аджич. С успеха Ювентус събра на сметката си пълен актив от 9 точки и е лидер в класирането. Интер регистрира второ поредно поражение и е с два 3 точки от началото на сезона в Серия „А“.

Освен черногореца Аджич, за Юве в срещата се разписаха още Лойд Кели, Кенан Йълдън и Кефрен Тюрам. За „нерадзурите“ точки бяха Хакан Чалханоглу (2) и Маркюс Тюрам.

Ювентус започна по-силно срещата и откри резултата в 14-ата минута, когато се разписа Кели. След центриране от статично положение топката стигна до бранителя, който с изключително прецизен удар с левия крак не остави шанс за реакция на Зомер. След точно половин час игра Интер изравни с гол от нищото. При една от редките си атаки Аугусто намери Чалханоглу на границата на полето и турският национал с много силен удар по земя вкара за 1:1.

Друг турски национал, само че от Ювентус – Кенан Йълдъз, отново изведе домакините напред в заключителните минути на първата част. Младият нападател се разписа с удар от над 30 метра и зарадва тифозите на „Старата госпожа“.

През второто полувреме Интер успя да направи пълен обрат. Чалханоглу, с брилянтен удар от въздуха от границата на полето матира за втори път Ди Грегорио в 65-ата минута – 2:2. Четвърт час преди края Маркюс Тюрам с глава вкара за 2:3, засичайки центриране на Димарко.

В 83-ата минута братът на Маркюс – Кефрен, също с глава след статично положение, изравни за 3:3. Пълната лудост настъпи в добавеното време, когато младокът Василие Аджич шутира от над 30 метра и изненада неубедителния в този мач Зомер за крайното 4:3.