Саудитска Арабия дава старт на Купата на Азия срещу Палестина

Домакинът Саудитска Арабия ще открие участието си в Купата на Азия догодина с мач срещу Палестина в Рияд на 7 януари, съобщиха от Азиатската футболна конфедерация, след като потвърдиха програмата на турнира и местата за провеждане на срещите.

Континенталният шампионат, в който ще участват 24 тима, ще се проведе от 7 януари до 5 февруари, а мачът на откриването и финалът са насрочени на стадион „Крал Фахд“ в Рияд, пише агенция Reuters.

Турнирът остава обект на засилено внимание на фона на опасенията, свързани със сигурността в региона.

Президентът на Азиатската конфедерация шейх Салман бин Ибрахим Ал Халифа, по-рано заяви, че при необходимост е възможно отлагане на надпреварата за 2028 година. В рамките на турнира ще се изиграят 51 мача на осем стадиона в три града - Рияд, Джеда и Ал Хобар.

Действащият шампион Катар започва защитата на титлата си с двубой срещу Тайланд на 11 януари, а в същия ден Япония стартира участието си срещу Индонезия.

В своите първи срещи Република Корея ще се изправи срещу Йемен, Австралия ще играе със Сингапур, а Иран ще срещне Китай.

Груповата фаза приключва на 20 януари, а елиминационните двубои започват на 22 януари.

Саудитска Арабия ще бъде домакин на Купата на Азия за първи път - седем години преди да приеме Световното първенство по футбол през 2034 година.