БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на...
Чете се за: 03:05 мин.
Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана -...
Чете се за: 02:30 мин.
ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на...
Чете се за: 01:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Саудитска Арабия ще бъде домакин на турнир от сериите "Мастърс" при мъжете

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

Надпреварата ще стартира през 2028 година.

тенис топка ракета лого
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Саудитска Арабия ще бъде домакин на турнир от сериите "Мастърс 1000", съобщи Асоциацията на професионалните тенисисти.

Надпреварата ще стартира през 2028 година, а това ще бъде първият нов турнир на подобно ниво в 35-годишната история на категорията. В момента ежегодно се провеждат девет турнира "Мастърс", като всеки от тях носи по 1000 точки за ранглистата на победителя в него. Домакини са Индиън-Уелс, Маями, Монте Карло, Мадрид, Рим, Торонто или Монреал, Синсинати, Шанхай и Париж.

В турнира в Саудитска Арабия, който ще бъде организиран от Публичния инвестиционен фонд на Кралството, ще участват 56 тенисисти. Те ще играят на твърда настилка на открито, но все още няма яснота в кой месец от календара ще бъде позициониран турнирът.

По всяка вероятност турнирът ще се играе в Рияд, но от АТP заявиха, че повече яснота по този въпрос ще има в близките месеци.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река: Обвиненията са безпочвени
1
Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река:...
Опасно ветровито време през нощта и утре
2
Опасно ветровито време през нощта и утре
Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
3
Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва, приравнил се е с "лудата Европа"
4
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва,...
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и "Лукойл"
5
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и...
Сигнал за пукнатини в столично училище
6
Сигнал за пукнатини в столично училище

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Още от: Тенис

Александър Зверев се класира за четвъртфиналите във Виена, Даниил Медведев отпадна
Александър Зверев се класира за четвъртфиналите във Виена, Даниил Медведев отпадна
Анас Маздрашки започна с победа на турнир в португалския град Синтра Анас Маздрашки започна с победа на турнир в португалския град Синтра
Чете се за: 00:52 мин.
Девет българчета се класираха за 1/4-финалите на турнир в Пазарджик Девет българчета се класираха за 1/4-финалите на турнир в Пазарджик
Чете се за: 01:55 мин.
Ан Ли продължава към четвъртфиналите в Гуанджоу Ан Ли продължава към четвъртфиналите в Гуанджоу
Чете се за: 01:30 мин.
Кузманов отстъпи във втория кръг на Чалънджъра в Хамбург Кузманов отстъпи във втория кръг на Чалънджъра в Хамбург
Чете се за: 01:05 мин.
Трудно, но все пак успешно София Кенин достигна до четвъртфиналите на тенис турнира в Токио Трудно, но все пак успешно София Кенин достигна до четвъртфиналите на тенис турнира в Токио
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и Вакарел - кога магистралата ще има здрав алтернативен път
Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Санкциите на САЩ срещу Русия: Ключ към разговори за мир в Украйна или контрапродуктивен ход? (ОБЗОР) Санкциите на САЩ срещу Русия: Ключ към разговори за мир в Украйна или контрапродуктивен ход? (ОБЗОР)
Чете се за: 06:17 мин.
По света
Колите на президентството: Радев и Борисов в спор за автопарка на "Дондуков" 2 Колите на президентството: Радев и Борисов в спор за автопарка на "Дондуков" 2
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на семейството си, остава в ареста 25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на семейството си, остава в ареста
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Парашутист от Специалните сили пострада при тренировъчен скок
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана - Пеевски...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Санкциите срещу руски компании: Как ще се отразят на пазара на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Десислава Тодорова от "ДПС - Ново начало" е новият...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ