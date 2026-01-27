БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Сближаване с Китай - финландският и британският премиер в Пекин

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Сближаване с Китай - финландският и британският премиер в Пекин
Китай има желание да подобри взаимното доверие и да задълбочи сътрудничеството си с Финландия. Това заяви китайският президент Си Дзинпин по време на срещата си с финландския премиер Петери Орпо.

Китай е готов да работи с Финландия за поддържането на международните отношения, в основата на които е Организацията на обединените нации. Си Дзинпин е изразил надежда, че Финландия ще има конструктивна роля в стабилното развитие на отношенията между Китай и Европейският съюз.

Посещението на финландския премиер Петери Орпо ще продължи до 28 януари. А днес за Китай заминава британският министър-председател Киър Стармър. Това е първото посещение на британски премиер в Пекин от 8 години, а целта му е да подобри отношенията с втората по големина световна икономика и да намали зависимостта на Лондон от все по-непредсказуемия Вашингтон.

