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Сделката със САЩ за венецуелския петрол ще е в сила 25 г.

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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Снимка: БТА/Архив
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Временният президент на Венецуела Делси Родригес заяви, че енергийното споразумение със САЩ ще бъде в сила 25 години, като целта му е производството на венецуелски суров петрол да достигне 1,5 милиона барела на ден, а суверенитетът на страната върху природните ѝ ресурси да бъде съхранен, предаде Ройтерс.

В изявление в събота вечерта Родригес приветства споразумението като "историческа" сделка, която ще помогне за съживяването на икономиката и увеличаването на държавните приходи, както и ще допринесе за оформянето на бъдещето на страната:

"Този 25-годишен двустранен проект предвижда разработването на 17 стратегически петролни находища с производствена цел от над 1,5 милиона барела на ден", заяви Родригес по венецуелската държавна телевизия Ве Те Ве (VTV).

"Това число се отнася единствено до двустранното споразумение между Венецуела и Съединените щати", допълни държавният глава.

Родригес обясни още, че целта от 1,5 милиона барела на ден, заложена в споразумението, е само начална цел и че по-широкият план включва също разработването на осем нови петролни полета като част от по-мащабно разширяване на енергийния сектор на страната.

В петък американският президент Доналд Тръмп обяви, че САЩ са сключили с Венецуела "най-голямата петролна сделка в историята", по силата на която са получили контрола върху 65 милиарда барела петрол от петролните резерви на Венецуела чрез партньорство с частния сектор.

Венецуела разполага с най-големите доказани петролни резерви в света, но след години на недостатъчни инвестиции, лошо управление и санкции добивите са на ниво около от едва 1,25 милиона барела на ден – далеч под потенциалния капацитет. Родригес заяви, че споразумението може да донесе около 209 милиарда долара приходи за венецуелската държава, изчислени въз основа на референтна цена на петрола от 65 долара за барел, макар че призна, че цените на суровината може да се колебаят.

Тя посочи, че приблизително 19 долара от всеки барел, произведен и продаден по силата на споразумението, ще постъпват директно във Венецуела, което ще даде значителен тласък на държавните приходи. Според Родригес Венецуела запазва "собствеността и суверенитета" върху природните си ресурси, „като същевременно използва капитал, технологии и оперативен опит, за да подкрепи възстановяването на стратегическа индустрия, която е била сериозно засегната от санкциите“. Междувременно десетки проправителствени групи се събраха в центъра на Каракас по-рано в събота, за да протестират срещу присъствието на САЩ във Венецуела.

#25 г. # Делси Родригес #САЩ #Венецуела #петрол

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