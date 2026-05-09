Себастиан Ожие си върна лидерството на Рали Португалия

Френският пилот завърши съботния ден с време от 3:09,13.3 часа.

Френският автомобилен пилот Себастиан Ожие отново поведе в автомобилното „Рали Португалия“ след съботния ден, завършвайки с време от 3:09,13.3 часа. Атаката на вчерашния водач Оливер Солберг буквално се разпадна, тъй като той загуби време заради спукана гума и завъртане в днешния ден.

Настоящият световен шампион по рали Себастиан Ожие направи майсторски клас в мокро време, след като пилотът на Toyota си върна лидерството в Рали Португалия. Деветкратният световен шампион за пореден път демонстрира своята класа в трудни условия, за да завърши огромния 145-километров етап в събота с преднина от 21,9 секунди пред Тиери Ньовил от Хюндай. Финландецът Сами Паяри от Toyota зае трето място, с още 3,9 секунди изоставане.

Ожие започна следобедния кръг, изоставайки с 0,5 секунди от Солберг, който вчера изуми всички скачайки от 4-ото на 1-ото място в дъждовния и кален терен на етап 14. Но преднината му беше краткотрайна, тъй като Ожие даде отговор в първия етап след обяд. При предимно сухи условия, Ожие призна, че трябва да се стреми към времето на Солберг от 14-ия етап и успя да спечели етапа с 0,1 секунди пред Паяри. Малко преди 17-ата скоростна отсечка дойде проблемът с гумата за Солберг, който изведе Ожие на 3.9 секунди преднина пред Ньовил в ралито. Ожие направи още едно зашеметяващо пилотиране, за да спечели етап 18, който също включваше много застояла вода и кал, включително участък, напомнящ за условията на Рали Сафари в Кения. След като Паяри се качи на 3-ото място, лидерът в шампионата Елфин Еванс грабна четвъртото преди последните пет отсечки утре.

„Не беше най-приятният етап, но го направихме. Шофирането не беше чак толкова страхотно, ставаше въпрос за оцеляване там. Ще приема това като предизвикателство, с което съм се справил, но и като тест за утрешния ден“, каза Ожие.

Руснакът с български лиценз Николай Грязин днес се оказа трети в клас WRC2 и след десето място в сборното класиране вчера, днес е на 12-ата позиция с време 3:18,46.3 часа.

