ИЗВЕСТИЯ

Силният вятър прекърши борове в курорта Боровец (СНИМКИ)
Чете се за: 01:50 мин.
Временно спират автобусите до Витоша заради ураганен вятър
Чете се за: 02:00 мин.

Седем полета на столичното летище са пренасочени заради ураганния вятър

от БНТ , Източник: БГНЕС
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
седем полета столичното летище пренасочени заради ураганния вятър
Снимка: БГНЕС/Архив
Заради ураганен вятър са пренасочени 7 полета на софийското летище "Васил Левски", а три излитащи са отменени.

Пренасочени са: полет на EasyJet от Лондон до София, който е кацнал в Будапеща и се е върнал обратно; полет на “Флай Дубай” се е върнал в Дубай, а на Swiss се е върнал в Цюрих.

Самолетът на “Луфтханза” от Франкфурт е кацнал на летището в Пловдив.

Полет на Ryanair от Лондон до София е анулиран.

От София са анулирани полетите на EasyJet и Ryanair до Лондон, както и на Swiss до Цюрих.

Пътниците могат да се информират за актуалното състояние на излитащите и кацащите самолети от сайта на летището.

Над 100 км/ч е скоростта на вятъра край Рилските езера
Над 100 км/ч е скоростта на вятъра край Рилските езера
Силният вятър прекърши борове в курорта Боровец (СНИМКИ) Силният вятър прекърши борове в курорта Боровец (СНИМКИ)
Чете се за: 01:50 мин.
Близо 800 екипи на "Пътна полиция" контролират движението обратно към големите градове Близо 800 екипи на "Пътна полиция" контролират движението обратно към големите градове
Чете се за: 01:12 мин.
Цената на храната в училищата: Има ли притеснения сред родители и учители Цената на храната в училищата: Има ли притеснения сред родители и учители
Чете се за: 03:52 мин.
След въвеждането на еврото: Загуби за хиляди левове в градския транспорт в Благоевград След въвеждането на еврото: Загуби за хиляди левове в градския транспорт в Благоевград
Чете се за: 02:50 мин.
Около 100 000 автомобила се очаква да се върнат в София след празничните дни Около 100 000 автомобила се очаква да се върнат в София след празничните дни
Чете се за: 01:10 мин.

