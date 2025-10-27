БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Благомир Коцев с повдигнати нови обвинения
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат,...
Сексуални стимуланти в куриерски пратки откриха митничари

Били представени като хранителни добавки

Сексуални стимуланти в куриерски пратки откриха митничари
Снимка: Агенция "Митници"
Слушай новината

Митнически служители от Митническо бюро Българския разменно-сортировъчен център в Териториална дирекция Митница София задържаха голямо количество от общо 3454 сашета, таблетки и ампули сексуални стимуланти и анаболни стероиди в две отделни куриерски пратки, това съобщиха от Агенция "Митници".

Митническите инспектори са селектирали пратките за проверка след анализ на стоки, вложени в пратки за износ.

Двете пратки са били с направление от България за Великобритания, а изпращачи са физически лица - български граждани с адресни регистрации в различни градове в страната.

Посоченото съдържание на пратките е хранителни добавки.

На 21.10.2025 г. при извършената проверка на първата селектирана пратка е установено, че тя съдържа 110 опаковки с 1580 таблетки и 40 ампули различни анаболни стероиди.

На 22.10.2025 г. митническите служители откриват в другата селектирана пратка 262 кутии с 1834 сашета сексуален стимулант за мъжка потентност.

Лекарствените средства и сексуални стимуланти са задържани и по двете проверки са в ход административнонаказателни производства.

