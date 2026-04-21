Семен Новиков е на финал за европейската титла

Семен Новиков се класира за финала на европейското първенство по борба в Тирана и ще се бори за златния медал.

Олимпийският шампион от Летни олимпийски игри Париж 2024 записа четвърта поредна победа в категория до 87 кг в класическия стил. На полуфинала той победи Ислам Абасов с 4:0 точки.

В битката за титлата Новиков ще се изправи срещу Турпал Али Бисултанов – бронзов медалист от Олимпийските игри в Париж.

България ще има още един представител във финалите. Стефан Григоров ще се бори за бронзов медал в категория до 55 кг срещу Манвел Хачатрян.