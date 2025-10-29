БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Благодаря Ви за доверието": Рая Назарян е...
Чете се за: 00:57 мин.
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия...
Чете се за: 01:22 мин.

Сенатът на САЩ не постигна съгласие за смяната на часовото време

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Американците се връщат тази неделя към астрономическото време

сенатът сащ постигна съгласие смяната часовото време
Снимка: БТА/Архив
Сенатът на САЩ отново се опита да направи лятното часово време постоянно и да сложи край на смяната на часа два пъти годишно, но не успя да постигне консенсус, предаде Ройтерс.

Сенатор Рик Скот (републиканец), както и други негови колеги, настояваха за приемането на законопроекта, първоначално одобрен единодушно през март 2022 г., но Том Котън (републиканец) заяви, че ще се противопостави на всякакви усилия за ускоряване на приемането му.

Поддръжниците на оставането на лятното часово време твърдят, че това би довело до по-светли вечери и до по-голяма икономическа активност през зимните месеци.

"Американците харесват допълнителния час слънчева светлина", заяви Скот.

Конгресът обсъжда въпроса от години. По-рано тази година той проведе законодателно изслушване и то спечели подкрепата на президента Доналд Тръмп за промяната. Ройтерс обаче отбеляза, че въпросът изглежда все така далеч от споразумение.

САЩ се връщат тази неделя към стандартното астрономическо (зимно) часово време.

Котън заяви, че поддръжниците на законопроекта настояват за абсурдно късни зимни изгреви, което би принудило децата да ходят на училище по тъмно в голяма част от страната.

Законът би позволил на щатите да избират на кое време искат да останат, но има опасения, че това би довело до разнородни часови зони в цялата страна.

Председателят на Комисията по търговия на Сената Тед Круз обобщи рязкото разделение, посочвайки "многото реални и сложни проблеми и аргументите и от двете страни".

"Има широко разпространено съгласие относно необходимостта да настроим часовника веднъж завинаги, но къде да го настроим?", заключи той.

#сенат на САЩ #астрономическо време #зимно часово време

