Sentinel-6B излетя в орбита: новият космически пазител на океаните

Спътникът Sentinel-6B, създаден специално за наблюдение на промените в нивото на Световния океан, успешно беше изведен в орбита. Изстрелването беше излъчено на живо от Европейската космическа агенция (ЕКА) и НАСА, които стоят зад проекта.

Апаратът беше изстрелян с ракетата Falcon-9 на SpaceX от базата „Ванденберг“ в Калифорния. Това е вторият такъв спътник – първият, Sentinel-6, беше изпратен в космоса през 2020 година.

Sentinel-6B ще наблюдава непрекъснато океаните, ще измерва повишаването на морското равнище и ще изпраща данни, които учените използват, за да подобрят прогнозите за времето. Информацията ще помага и при предупреждения за наводнения, което е ключово за безопасността на хората, живеещи по крайбрежието, както и за защитата на инфраструктурата там.