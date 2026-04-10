БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Разпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
Чете се за: 02:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Септември София подкрепи решението на Георги Иванов

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
Запази

В столичния клуб се надяват да видят обективност, прозрачност и последователност в съдийските решения до края на шампионата.

Септември София - ЦСКА София
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Ръководството на Септември София изрази категорична подкрепа към позицията на президента на Българския футболен съюз Георги Иванов.

Той призова Съдийската комисия към футболната централа да преразгледа участието на Георги Кабаков в срещите до края на шампионата.

Кабаков беше ВАР арбитър на мача Берое - ЦСКА в Стара Загора, а до почивката заралии имаха претенции за изгонване на Адриан Лапеня, както и за дузпа за игра с ръка на испанския защитник на "червените".

Септември се присъедини към Арда, който също подкрепи Иванов относно Кабаков.

В столичния клуб се надяват да видят обективност, прозрачност и последователност в съдийските решения до края на шампионата.

Изявлението на клуба:

Ръководството на ПФК Септември София изразява своята категорична подкрепа към позицията на президента на Българския футболен съюз – Георги Иванов, свързана с необходимостта от обективност, прозрачност и последователност в съдийските решения до края на шампионата.

Считаме, че доверието във футболната система се изгражда върху справедливостта на терена и равнопоставеното третиране на всички клубове – ценности, които през последните десетилетия често липсваха и чието отстояване изисква смелост, характер и доблест. Именно затова днес сме свидетели на позиция, която демонстрира решимост за промяна и отговорност към българския футбол.

Всяко съмнение относно съдийски решения следва да бъде разглеждано внимателно, професионално и безпристрастно, с единствена цел – защита на честната игра и авторитета на футбола в България.

Подкрепяме призива за преразглеждане на спорните ситуации и за повишена отговорност в работата на съдийските екипи, включително при използването на системата ВАР. Убедени сме, че подобни действия са в интерес не на отделни клубове, а на цялото футболно общество и заставаме зад усилията за утвърждаване на високи професионални стандарти, прозрачност и доверие в управлението на българския футбол.

Свързани статии:

Георги Иванов: Призовавам Съдийската комисия да преразгледа участието на Георги Кабаков в срещите до края на шампионата
Георги Иванов: Призовавам Съдийската комисия да преразгледа участието на Георги Кабаков в срещите до края на шампионата
Президентът на Българския футболен съюз изрази позиция по повод...
Чете се за: 01:17 мин.
#Септември София #Георги Иванов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
1
Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
Катастрофа на АМ "Тракия" затруднява движението към Пловдив
2
Катастрофа на АМ "Тракия" затруднява движението към Пловдив
Сбогувахме се с Михаил Белчев: Колеги и приятели се простиха с вдъхновителя на няколко поколения
3
Сбогувахме се с Михаил Белчев: Колеги и приятели се простиха с...
Траур в Ливан: Остри реакции по света след израелските удари със стотици жертви
4
Траур в Ливан: Остри реакции по света след израелските удари със...
Мелания Тръмп отхвърли твърденията за връзка с покойния финансист Джефри Епстийн
5
Мелания Тръмп отхвърли твърденията за връзка с покойния финансист...
От Асоциацията на прокурорите възразиха срещу предложения нов модел за избор на ръководители в съдебната власт
6
От Асоциацията на прокурорите възразиха срещу предложения нов модел...

Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
2
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
3
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
4
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската...
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
5
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
6
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви...

Гол на Георг Стояновски донесе успеха на Спартак Варна срещу Добруджа
Гол на Георг Стояновски донесе успеха на Спартак Варна срещу Добруджа
Чете се за: 01:25 мин.
Чете се за: 01:50 мин.
Чете се за: 00:47 мин.
Чете се за: 03:12 мин.

Водещи новини

Силна градушка превърна пътя край Поморие в капан – пет коли катастрофираха (СНИМКИ)
Силна градушка превърна пътя край Поморие в капан – пет коли...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ