Септември спечели столичния сблъсък с Локомотив София

Септември победи Локомотив София с минималното 1:0 в мач от 7-ия кръг на Първа лига. Победният гол бе дело на Никола Фонтен.

Двубоят на стадион "Локомотив" в столицата започна с натиск на "железничарите". Те обаче не успяха да материализират натиска си през първото полувреме. Янко Георгиев се отчете с добри спасявания, включително и при удар на Кауе Карузо.

След почивката гостите останаха с човек по-малко на терена. Христо Митев получи директен червен картон за нарушение срещу Клери Сербер.

"Виолетовите" се възползваха от численото си предимство и откриха резултата в 77-ата минута. Секунди след като се появи в игра Никола Фонтен се разписа от много малък ъгъл.

Септември се изкачи до 9-ото място в класирането с актив от 6 точки. Локомотив София остава на 6-ата позиция в подреждането с 10 пункта.