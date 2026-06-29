Серина Уилямс: Григор Димитров е най-добрият ми приятел и е много по-луд от мен

Американската тенис легенда засипа с похвали българина преди старта на Уимбълдън и изрази радостта си, че двамата отново ще бъдат част от турнира
Легендата на световния тенис Серина Уилямс отправи прочувствени думи към Григор Димитров преди началото на тазгодишното издание на Уимбълдън, където двамата ще участват с „уайлд кард“ в основната схема.
Американката определи българина като своя най-добър приятел сред мъжете в тениса и с усмивка заяви, че именно той е „много по-луд“ от нея.
"Винаги наричам Григор моя най-добър приятел и той определено е най-добрият ми мъж приятел. Беше толкова хубаво да го видя. Разбира се, с него си общуваме извън турнирите от Големия шлем, но не го бях виждала от почти година“, сподели Уилямс.
Носителката на 23 титли от Големия шлем разкри, че приятелството им е изпълнено с много незабравими моменти.
"Винаги съм имала толкова много хубави спомени с Григор. Той разбира лудостта ми и аз разбирам неговата – повярвайте ми, той е много по-луд от мен. Той е толкова добросърдечен и добродушен“, каза още американката.
Серина Уилямс не пропусна да коментира и трудния период, през който премина Димитров заради контузията си през последната година.
"Беше ми много трудно да видя това, което му се случи миналата година. Имаше трудна година, справяйки се с тази травма, но трябва да продължиш да се бориш и да се опиташ да се завърнеш“, допълни тя.
Двамата се срещнаха на кортовете на „Ол Инглънд Клъб“ в Лондон непосредствено преди старта на третия за сезона турнир от Големия шлем, където отново ще бъдат сред участниците след получени специални покани от организаторите.