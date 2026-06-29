Серина Уилямс: Григор Димитров е най-добрият ми приятел и е много по-луд от мен

Легендата на световния тенис Серина Уилямс отправи прочувствени думи към Григор Димитров преди началото на тазгодишното издание на Уимбълдън, където двамата ще участват с „уайлд кард“ в основната схема.

Американката определи българина като своя най-добър приятел сред мъжете в тениса и с усмивка заяви, че именно той е „много по-луд“ от нея.

"Винаги наричам Григор моя най-добър приятел и той определено е най-добрият ми мъж приятел. Беше толкова хубаво да го видя. Разбира се, с него си общуваме извън турнирите от Големия шлем, но не го бях виждала от почти година“, сподели Уилямс.

Носителката на 23 титли от Големия шлем разкри, че приятелството им е изпълнено с много незабравими моменти.

"Винаги съм имала толкова много хубави спомени с Григор. Той разбира лудостта ми и аз разбирам неговата – повярвайте ми, той е много по-луд от мен. Той е толкова добросърдечен и добродушен“, каза още американката.

Серина Уилямс не пропусна да коментира и трудния период, през който премина Димитров заради контузията си през последната година.

"Беше ми много трудно да видя това, което му се случи миналата година. Имаше трудна година, справяйки се с тази травма, но трябва да продължиш да се бориш и да се опиташ да се завърнеш“, допълни тя.

Двамата се срещнаха на кортовете на „Ол Инглънд Клъб“ в Лондон непосредствено преди старта на третия за сезона турнир от Големия шлем, където отново ще бъдат сред участниците след получени специални покани от организаторите.