Сестри Глушкови допуснаха поражение на полуфиналите на двойки на турнир в Сърбия

Сестрите Андрея и Денислава Глушкови допуснаха поражение на полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Българките, които са четвърти поставени, отстъпиха пред водачките в схемата Мария Головина (Русия) и Наталия Сенич (Сърбия) с 5:7, 0:6 за час и 32 минути на корта.

Глушкови имаха преднина от 5:4 в първия сет, но след това загубиха девет поредни гейма, а с това и срещата.