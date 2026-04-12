Сестрите Стоеви отново на върха на Европа

Българските състезателки Габриела Стоева и Стефани Стоева спечелиха европейската титла по бадминтон при двойките и отново доказаха, че са сред най-добрите в Европа.

Във финалния мач двете сестри показаха отлична игра, силна концентрация и отлична координация помежду си. Те успяха да наложат своето темпо и да победят съперничките си, с което заслужено стигнаха до златните медали.

Този успех е резултат от дългогодишен труд, постоянство и силен отборен дух. Сестрите Стоеви от години са сред водещите състезателки в европейския бадминтон и редовно постигат високи резултати на международни състезания.

С този нов триумф Габриела и Стефани Стоеви затвърждават мястото си сред елита на европейския бадминтон и служат като вдъхновение за младите поколения спортисти.