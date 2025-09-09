БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Севда Асенова аут от световното първенство по бокс

Българката не успя срещу Алис Пъмфри.

Севда Асенова
Севда Асенова приключи участието си на Световното първенство по бокс в Ливърпул, Англия. На осминафиналите в категория до 48 килограма многократната европейска шампионка отстъпи по точки срещу местната надежда и номер 1 в Европа за девойки Алис Пъмфри.

Реферът на ринга присъди две наказателни точки за българската ветеранка за навеждане на главата и това реши крайния изход от двубоя.

Това беше последен мач за 40-годишната Асенова на световен шампионат.

Програмата ще закрие Семион Болдирев (85 кг). Третият в света при младежите ще се изправи срещу турчина Самет Ерсой, докато Уилиам Чолов се класира за четвъртфиналите на първенството в Ливърпул.

#Световно първенство по бокс в Ливърпул 2025 г. #Севда Асенова

