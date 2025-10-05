Севиля нанесе първа загуба на Барселона в Ла Лига

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Футболистите на Матиас Алмейда победиха шампионите за първа домакинска победа през кампанията.

Севиля
Снимка: БГНЕС
Севиля победи Барселона с 4:1 в мач от 8-ия кръг на Ла Лига. Шампионът допусна първа загуба в първенството.

Домакините получиха дузпа след намесата на ВАР в 11-ата минута на стадион "Рамон Санчес Писхуан" в Севиля. Роналд Араухо повали Исаак Ромеро, а Алексис Санчес се разписа от бялата точка.

Възпитаниците на Матиас Алмейда удвоиха преднината си в 36-ата минута. Исаак Ромеро засече от движение успоредно на голлинията подаване на Рубен Варгас.

В добавеното време на първата част каталунците намалиха изоставането си. Маркъс Рашфорд засече от воле центриране в наказателното поле на Педри.

След почивката играчите на Ханзи Флик получиха правото да изпълнят 11-метров наказателен удар за нарушение на Аднан Янузай срещу резервата Алехандро Балде. Роберт Левандовски обаче не уцели вратата от бялата точка.

Попадение на Акор Адамс бе отменено заради засада, но в последната 90-а минута на редовното време футболистите в бяло подпечатаха победата си. Лусиен Агуме изведе Хосе Анхел Кармона, който стреля в далечния ъгъл.

Севилци завършиха срещата с човек по-малко. Пеке получи директен червен картон за нарушение срещу Ерик Гарсия.

Въпреки числения си пасив домакините стигнаха до нов гол. За попадението комбинираха две резерви. Чидера Еюке изведе Акор Адамс в пеналтерията и нигериецът оформи крайния резултат.

Севиля се изкачи до 4-ото място в класирането с актив от 13 точки. Барселона остава на втората позиция в подреждането с 19 пункта.

