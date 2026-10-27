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Севиля победи Осасуна в последния мач от десетия кръг в Ла Лига

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Спорт
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Севиля прекрати серията от три загуби в Ла Лига.

Севиля победи Осасуна в последния мач от десетия кръг в Ла Лига
Снимка: БГНЕС
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Севиля прекрати серията си от три мача без победа с успех с 2:0 срещу Осасуна в последен двубой от десетия кръг на испанското първенство по футбол. Така андалусийци останаха шести в класирането със 17 точки и две зад Реал Сосиедад.

Исак Ромеро даде преднина на домакините в 24-ата минута, когато получи подаване от Юсуф Фофана на границата на наказателното поле и изпрати топката в мрежата. Феликс Корея, който се разписа и при равенството 3:3 с Леванте преди две седмици, оформи крайния резултат осем минути преди изтичането на редовното време.

Така Севиля прекрати тежка серия от три мача, в която загуби срещу Реал Мадрид и Барселона. За тима от Андалусия предстои среща с Орталеса в турнира за Купата на Испания.

Гостите от Осасуна, които са 12-и с шест точки зад Севиля, ще се изправят срещу Атлетико Калатаюд.

#Ла Лига 2026/2027 #ФК Осасуна #ФК Севиля

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