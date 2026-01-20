Сезонът за Джими Бърлър приключи

Крилото на Голдън Стейт Уориърс Джими Бътлър ще пропусне остатъка от сезона в НБА заради скъсани предни кръстни връзки на дясното коляно.

36-годишният ветеран получи тежката контузия при победата със 135:112 над бившия си тим Маями Хийт, след сблъсък с гардa Дейвиън Мичъл. При падането коляното на Бътлър се усука, а той остана дълго на паркета. Дори в този момент звездата на Уориърс не изневери на характера си и се пошегува със съдиите, че му „дължат“ два наказателни удара – сцена, която не убягна на Стеф Къри.

„Той пак се шегуваше, докато лежеше на пода. Това си е Джими – винаги намира начин да се усмихне, независимо от ситуацията“, коментира Къри.

Бътлър напусна игрището с помощта на Бъди Хийлд и Джонатан Куминга, след което беше откаран за ядрено-магнитен резонанс. Изследванията потвърдиха разкъсване на предните кръстни връзки – диагноза, която слага край на сезона му.

Тежката новина идва в неудобен момент за Голдън Стейт, който се намира във възход – 12 победи в последните 16 мача и стабилно изкачване в класирането.