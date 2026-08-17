Сезонът за Йонас Вингегор приключи

Сезон 2026 за Йонас Вингегор официално приключи, съобщиха от тима на Висма-Лийз а байк.

Датчанинът, който през май спечели Джиро д‘Италия, пострада сериозно при падане в Обиколката на Франция през юли.

„След дълъг и интензивен състезателен период имах план за възстановяване след Обиколката на Франция. Заради фрактурата на ключицата обаче подновяването на подготовката ми се бави. За мен ще бъде невъзможно да навляза в нужната форма до края на сезона. Сега целта ми е да се подготвя оптимално за сезон 2027", сподели Вингегор.

През сезона Вингегор спечели още и Париж-Ница, както и Обиколката на Каталуния.