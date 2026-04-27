СГП образува досъдебно производство за търговия с влияние по сигнал след журналистическо разследване

Софийската градска прокуратура е образувала досъдебно производство по сигнал за евентуална търговия с влияние и злоупотреба със служебно положение.

На 24 април 2026 г. в прокуратурата е постъпил сигнал от председатели на ПП "Движение Да, България", съдържащ данни от журналистическо разследване. В него се твърди за възможно договаряне и разпределяне на неправомерни облаги, свързани с дела във Върховния административен съд.

Сигналът е разпределен на наблюдаващ прокурор чрез системата за случайно разпределение. След анализ на предоставената информация, на 27 април 2026 г. е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 283 от Наказателния кодекс.

Разследването ще изяснява дали е използвано служебно положение за набавяне на противозаконна облага. Ще бъдат извършени всички действия по разследване, необходими за цялостно изясняване на обективната истина в съответствие с изискванията на закона и назначаване на комплексна експертиза, включително за проверка на автентичността на запис от разговори, цитиран в разследването.

Делото е възложено на следовател от СО-СГП съгласно законовите разпоредби.