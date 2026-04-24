"Да, България" със сигнал до прокуратурата за търговия с влияние

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
КНСБ: Ръстът на цените на храните изпреварва доходите в...
Чете се за: 02:00 мин.
Президентът Илияна Йотова свиква Народното събрание в...
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Запази

Съпредседателите сезираха прокуратурата, позовавайки се на журналистически разследвания

Снимка: БТА
Слушай новината

Съпредседателите на "Да, България" са сезирали прокуратурата за корупция, подкупи и търговия с влияние при решаване на дела във Върховния административен съд. Това съобщиха Божидар Божанов и Ивайло Мирчев.

Те се позовават на журналистически разкрития, направени от BIRD. Медията публикува записи, за които се твърди, че документират уговорки за големи подкупи за решаване на дела във ВАС.

Според "Да, България" разпространената от BIRD информация поражда основателни съмнения за извършени тежки умишлени престъпления във връзка с дела, разглеждани от ВАС.

Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България": "Във връзка с модела Пеевски–Борисов току-що с колегата Божанов внесохме сигнал в прокуратурата по разследване на BIRD. От разследването става ясно, че бившият шеф на ВАС Чолаков в разговор с брокер по дела за решаване във ВАС е обсъждал индикации за получаване на подкуп за стотици хиляди. Това трябва да бъде разследвано незабавно от прокуратурата, защото ВАС в ролята си на институция, в която често се твърди, че делата се решават с подкупи, се е превърнал в своеобразно предприятие и това трябва да бъде спряно. По-важното обаче е кой е самият Чолаков. Чолаков е адвокатът на Пеевски. Човекът, който определя мнозинствата във ВАС. Това е човекът, който в Конституционния съд е успял да склони достатъчно конституционни съдии, които да ударят конституционните промени в частта "съдебна власт". Чолаков трябва да бъде разследван и цялата истина да излезе наяве. А най-добре е той самият да разкаже дали е получавал или е искал такъв подкуп и кой е г-н "Лютеничката", с който е говорил."

От "Да, България" настояват отново да бъде отворено делото за частните самолети, с които е пътувал лидерът на ДПС, образувано след сигнал на коалицията за несъответствие в имуществената му декларация, но прекратено бързо от прокуратурата.

Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България": "По разследване на BIRD става ясно, че Пеевски е използвал многократно частни самолети, за да пътува извън страната. Това не е декларирано в неговите декларации. Това не съвпада със средствата, които е декларирал. Припомням, че ние имахме сигнал до прокуратурата за несъответствие между средствата, които той е получавал от неговите фирми, и това, което е декларирал пред КПК. Прокуратурата смачка това дело – образува досъдебно производство, но след това го прекрати много бързо, дори без да можем да обжалваме. Сега това дело може да бъде отворено. Разбира се, новият и.ф. главен прокурор отново е на Пеевски, но рано или късно ще се стигне до главен прокурор, който би го отворил. И когато го отвори, трябва да се провери и още – чии са тези самолети, къде е пътувал, защо не са декларирани, от къде са средствата, кои хора са пътували вътре. Според информация в разследването на BIRD, в един от полетите в самолета е пътувал и конституционен съдия от действащия КС. Ако това е вярно, този съдия трябва незабавно да подаде оставка, защото това е сериозен конфликт на интереси. Нееднократно сме ви информирали, че Пеевски влияе върху КС и неговите решения, и това е само една от индикациите."

От "Да, България" призовават прокуратурата за незабавни действия и по двата казуса.

#Ивайло Мирчев  #Божидар Божанов #Да България #корупция

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ