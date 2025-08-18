БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Шаби Алонсо: Напредваме крачка по крачка

Наставникът на Реал Мадрид сподели за атмосферата в клуба преди старта на сезона в Ла Лига.

Шаби Алонсо
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Новият треньор на Реал Мадрид Шаби Алонсо желае да върне отбора на върха на световния футбол.

Наставникът увери, че неговият проект е да се върви напред крачка по крачка преди старта на сезона в Ла Лига срещу Осасуна.

"Напредваме крачка по крачка. Сигурно е, че ни остава много път да извървим, но основните идеи започнахме да вкарваме на световното клубно първенство и наблегнахме на това в последните две седмици", каза баскът на пресконференцията си.

Запитан какви задачи дава на звездните си нападатели Килиан Мбапе и Винисиус Жуниор, бившият треньор на Байер Леверкузен повтори, че те "трябва да помагат на защитата", за да се избегне това отборът да загуби баланс.

"Защитната линия трябва да се вдигне в блок, когато атакуваме. Ние искаме да действаме като отбор. Да намалил разстоянието между играчите е основно, когато атакуваме и когато се браним", добави той.

Бившият халф заяви, че няма търпение да бъде на "Сантяго Бернабеу" във вторник срещу Осасуна, като върне тима на пътя към върха на световния футбол след последния разочароващ сезон.

За дебюта си в Ла Лига Шаби Алонсо трябва да се оправя без халфа Едуардо Камавинга, който има контузия на глезена, както и англичанина Джуд Белингам, възстановяващ се след операция на лявото рамо. Френският защитник Ферлан Менди и младият бразилски нападател Ендрик не тренираха в понеделник и няма да бъдат в състава за първия мач от сезона, но новите попълнения Дийн Хойсен, Алваро Карерас, Трент Александър-Арнолд и Франко Мастантуоно могат да запишат дебют.

