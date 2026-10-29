БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кристин Лагард ще напусне поста си предсрочно през февруари
Чете се за: 01:47 мин.
Появи се видео от атаката на морски дрон срещу...
Чете се за: 01:17 мин.
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и...
Чете се за: 01:00 мин.
Потънал е контейнеровозът, атакуван от дронове край Калиакра
Чете се за: 01:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Шамил Мамедов се класира на полуфинал на световното първенство по борба

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази

Гледайте финалите на световното първенство по борба по БНТ 3.

шамил мамедов финал рейтинговия турнир борба улан батор
Снимка: БТА
Слушай новината

Българският национал Шамил Мамедов се класира на полуфиналите на категория до 65 кг свободен стил от световното първенство по борба в Астана, а Ахмед Магамаев бе елиминиран на 97 кг.

Мамедов проведе отличен четвъртфинал срещу двукратния шампион на Азия Таирбек Улу (Киргизстан). Той спечели два пъти по две точки през първата част и започна втората с изнасяне на съперника извън кръга за още една. Българският национал добави още една точка по идентичен начин минута преди края и спечели с 6:0, за да запише третата си победа на турнира в Астана.

В битка за място на финала Мамедов ще се изправи срещу европейския шампион от 2023 г. Вазген Теванян (Армения).

Ахмед Магамаев отпадна в категория до 97 кг свободен стил, след като отстъпи с 4:5 срещу Гиви Мачарашвили (Грузия) в оспорвана схватка от осминафиналите. Още в следващия си двубой грузинецът загуби срещу Збигнев Барановски (Полша) и така българският национал бе елиминиран.

Днес след 15:00 часа българско време Биляна Дудова ще се бори за бронзово отличие на 62 кг при дамите. В петък своите схватки започват Микяй Наим (61 кг), олимпийският шампион Магомед Рамазанов (86 кг) и Георги Иванов (125 кг).

Гледайте финалите на световното първенство по борба по БНТ 3 и ТУК.

Свързани статии:

Гледайте финалите на световното първенство по борба по БНТ 3
Гледайте финалите на световното първенство по борба по БНТ 3
Гледайте най-интересните срещи в ефира на БНТ 3 от 25 октомври до 1...
Чете се за: 00:25 мин.
Гледайте новините и в Метрото Metro
#Световно първенство по борба в Казахстан 2026 #Шамил Мамедов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте финалите на световното първенство по борба по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по борба по БНТ 3
Очакват се валежи от дъжд в следобедните часове, в неделя ще нахлува още по-студен въздух
2
Очакват се валежи от дъжд в следобедните часове, в неделя ще...
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров - гледайте днес от 21.00 ч.
3
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров...
В четвъртък дъждът ще спира, но ще се върне през почивните дни
4
В четвъртък дъждът ще спира, но ще се върне през почивните дни
Спасени са всички 18 моряци от екипажа на ударения от дронове контейнеровоз „Contship Jet“
5
Спасени са всички 18 моряци от екипажа на ударения от дронове...
Ивайло Мирчев: Русия ни се подиграва
6
Ивайло Мирчев: Русия ни се подиграва

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
2
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
3
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
4
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
5
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
6
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика

Още от: Други спортове

Едмонд Назарян: Доволен съм от представянето на световното първенство
Едмонд Назарян: Доволен съм от представянето на световното първенство
Сослан Фарниев: Очаквам Семен Новиков да стане олимпийски шампион през 2028 г. Сослан Фарниев: Очаквам Семен Новиков да стане олимпийски шампион през 2028 г.
Чете се за: 02:00 мин.
Семен Новиков: Тренирах, работих и вярвах, че ще стана световен шампион Семен Новиков: Тренирах, работих и вярвах, че ще стана световен шампион
Чете се за: 02:32 мин.
Кирил Милов: Искам да отида и да ги смажа Кирил Милов: Искам да отида и да ги смажа
Чете се за: 01:35 мин.
Станка Златева: От този момент нататък нямам желание да работя за българската борба Станка Златева: От този момент нататък нямам желание да работя за българската борба
Чете се за: 08:10 мин.
Виктория Ангелова: Наградата за изгряваща звезда на Европейската атлетика е черешката на тортата Виктория Ангелова: Наградата за изгряваща звезда на Европейската атлетика е черешката на тортата
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Появи се видео от атаката на морски дрон срещу контейнеровоза край Шабла
Появи се видео от атаката на морски дрон срещу контейнеровоза край...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Взеха проби от морската вода край Созопол след инцидента с контейнеровоза край Калиакра Взеха проби от морската вода край Созопол след инцидента с контейнеровоза край Калиакра
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Кристин Лагард ще напусне поста си предсрочно през февруари Кристин Лагард ще напусне поста си предсрочно през февруари
Чете се за: 01:47 мин.
По света
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров - гледайте днес от 21.00 ч. БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров - гледайте днес от 21.00 ч.
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Гняв, сълзотворен газ и сблъсъци с полицията след тежката влакова...
Чете се за: 03:05 мин.
По света
"Тя се изправи на задните си крака и започна да ме...
Чете се за: 07:15 мин.
Регионални
Демерджиев: Полицията се бори на мускули с пътния травматизъм
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
След изборите в Израел: Как страната ще излезе от политическата...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ