Шамил Мамедов се класира на полуфинал на световното първенство по борба

Българският национал Шамил Мамедов се класира на полуфиналите на категория до 65 кг свободен стил от световното първенство по борба в Астана, а Ахмед Магамаев бе елиминиран на 97 кг.

Мамедов проведе отличен четвъртфинал срещу двукратния шампион на Азия Таирбек Улу (Киргизстан). Той спечели два пъти по две точки през първата част и започна втората с изнасяне на съперника извън кръга за още една. Българският национал добави още една точка по идентичен начин минута преди края и спечели с 6:0, за да запише третата си победа на турнира в Астана.

В битка за място на финала Мамедов ще се изправи срещу европейския шампион от 2023 г. Вазген Теванян (Армения).

Ахмед Магамаев отпадна в категория до 97 кг свободен стил, след като отстъпи с 4:5 срещу Гиви Мачарашвили (Грузия) в оспорвана схватка от осминафиналите. Още в следващия си двубой грузинецът загуби срещу Збигнев Барановски (Полша) и така българският национал бе елиминиран.

Днес след 15:00 часа българско време Биляна Дудова ще се бори за бронзово отличие на 62 кг при дамите. В петък своите схватки започват Микяй Наим (61 кг), олимпийският шампион Магомед Рамазанов (86 кг) и Георги Иванов (125 кг).

Гледайте финалите на световното първенство по борба по БНТ 3 и ТУК.