Шампионът Флорида отпадна от битката за плейофите, Бъфало сложи край на 15-годишно чакане

Носителят на Купа "Стенли“ Флорида Пантърс няма да участва в плейофите на НХЛ през този сезон, след като допусна тежка загуба с 4:9 от Питсбърг Пингвинс в мач от редовния сезон.

Тимът от Флорида остава на последно място в Атлантическата дивизия със 77 точки и окончателно изгуби шансове да защити титлата си. За първи път от сезон 2014/2015 насам действащ шампион не достига до елиминационната фаза.

В герой за Питсбърг се превърна Евгени Малкин, който реализира хеттрик и добави асистенция, докато Сидни Кросби се изкачи до седмо място във вечната ранглиста на НХЛ по спечелени точки.

В същото време Бъфало Сейбърс си осигури участие в плейофите за първи път от 2011 година. Тимът събра 100 точки и заема второ място в дивизията, въпреки загубата си с 2:6 от Вашингтон Кепитълс.

Сред останалите отбори, които вече си гарантираха място в плейофите, са Каролина Хърикейнс, Колорадо Аваланш, Далас Старс и Минесота Уайлд.

Нейтън Маккинън отбеляза 51-ия си гол за сезона при успеха на Колорадо с 2:0 над Далас, а Гейб Перо се отличи с първия си хеттрик в кариерата при победата на Ню Йорк Рейнджърс срещу Детройт Ред Уингс с 4:1.

В други срещи от програмата Минесота Уайлд надделя над Отава Сенатърс с 4:1, Тампа Бей Лайтнинг се наложи с 3:1 над Бостън Брюинс, а Уинипег Джетс победи Кълъмбъс Блу Джакетс с 2:1.