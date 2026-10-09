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Шампионът Монтана оцеля в драматичен сблъсък с Рилски спортист на старта на сезона

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Спорт
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Монтанчанки спечелиха със 71:70 повторението на миналогодишния финал, а Индиа Фарси поведе отбора към победата с 27 точки

Снимка: БТА
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Шампионът Монтана започна новия сезон в женското баскетболно първенство с драматична победа над Рилски спортист със 71:70 като гост. В повторение на финала от миналия шампионат двата отбора предложиха оспорван двубой в "Арена СамЕлион“ в Самоков, чийто победител беше определен в заключителните секунди.

Гостенките започнаха по-силно и поведоха с 11:2 още в началните минути. Рилски спортист обаче бързо възстанови равенството при 13:13, а след първата четвърт Монтана имаше крехък аванс от 22:19. Равностойната игра продължи и през втората част, като на почивката шампионките водеха с 42:39.

След подновяването на играта Монтана увеличи преднината си до 57:47, но домакините успяха да намалят изоставането си до пет точки преди последната четвърт.

Драмата настъпи в заключителния период, когато три поредни тройки – две на Радина Илиева и една на Ивана Бонева, изведоха Рилски спортист напред при 66:65. Това беше първото водачество на самоковки от средата на откриващата част.

Минута и 17 секунди преди края Патриция Бура върна предимството на Монтана при 69:68, а малко след това Индиа Фарси реализира важен кош за 71:68. В последните секунди Мари Кенембени Ммагна намали разликата до една точка, но домакините нямаха време за пълен обрат.

Индиа Фарси беше най-резултатна за победителките с 27 точки, докато Патриция Бура записа "дабъл-дабъл“ от 19 точки и 10 борби.

За Рилски спортист Ивана Бонева завърши с 16 точки, Деница Манолова добави 14, а Радина Илиева се отчете с 12.

Така Монтана започна защитата на шампионската си титла с минимален, но ценен успех срещу един от основните си конкуренти.

#НБЛ за жени 2026/27 #ЖБК Монтана 2003 #ЖБК Рилски спортист

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