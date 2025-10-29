Шампионът Зверев се завърна в Париж с труден успех

Шампионът от миналата година Александър Зверев се завърна с победа на Мастърс 1000 турнира в Париж. Германецът надделя над аржентинеца Камило Уго Карабели с 6:7 (5), 6:1, 7:5 след 2 часа и 37 минути игра в новия дома на надпреварата - „Дефанс Арена“.

Зверев отстъпи след тайбрек в първия сет, в който нито един от двамата тенисисти не достигна дори до възможност за пробив.

Във втория сет обаче олимпийският шампион от Токио взе ранен аванс от 3:0 гейма и надгради над него, за да изравни сетовете след 6:1.

В решителния трети сет Уго Карабели поведе с 3:1 гейма, но аржентинецът допусна рибрейк още в следващия гейм. След това 49-ият в ранглистата допусна да загуби и подаването си в 11-ия гейм и няколко минути по-късно Зверев официализира класирането си сред най-добрите 16 в турнира.

За място на четвъртфиналите Зверев ще играе с победителя от двойката между испанеца Алехандро Давидович Фокина и французина Артюр Казо.

Изненадата на деня бе поднесена от друг германец - Даниел Алтмайер. В първия мач от програмата на единично той надделя над поставения под номер 8 в схемата Каспер Рууд с 6:3, 7:5. В третия кръг Алтмайер ще срещне номер 9 в схемата Феликс Оже-Алиасим. Канадецът победи с 5:7, 7:6 (5), 7:6 (4) французина Александър Мюлер.

В друг любопитен мач, който бе повторение на финала от предходния Мастърс 1000 в Шанхай, Валентен Вашеро от Монако спечели с 6:7 (9), 6:3, 6:4 срещу французина Артюр Риндеркнеш. Сблъсъкът между двамата първи братовчеди протече по начина, по който премина и срещата на китайска земя, като успехът след обрат отново бе за по-младия от двамата играчи. Следващият съперник на Вашеро ще бъде британецът Камерън Нори, който снощи сензационно отстрани №1 в света Карлос Алкарас.